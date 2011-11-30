Медицина в Пусане: рецепты без чудес

В последние годы Южная Корея стала не только центром цивилизованного отдыха для многих приморцев, но и меккой медицинского туризма. Тот же Пусан, давно известный среди моряков и бизнесменов Приморья, оказывается, сочетает в себе не только торговый авантюризм, но и курортный шик и высокий уровень медицинского обслуживания.

Сегодня здесь, на берегу Корейского пролива, между реками Нактонган и Суёнган, где горы служат естественными границами некоторых городских районов Пусана, ждут на лечение приморцев и всех дальневосточников.

Медицина спасет мир

Благодаря корейской компании «Корё», специализирующейся на развитии медицинского туризма, нам удалось посетить множество клиник Пусана. Целью нашей поездки было знакомство с клиниками и их возможностями, однако поймала себя на желании остаться и сделать пару-тройку процедур в косметологической клинике, досконально проверить зрение в офтальмологическом центре, разобраться с состоянием костного скелета… Тем более когда заглянула в прейскурант, оказалось – по карману.

Госпитали и клиники Пусана по праву считаются одними из лучших в Южной Корее – они на уровне высоких мировых стандартов. Оговорка лишь одна: в Пусане лечение подчас в разы дешевле, чем где бы то ни было в Корее. Говорят, что доктора Пусана пока не так избалованы наплывом русских медицинских туристов, поэтому не допускают себе брать деньги за беспочвенные обещания, как не редко происходит в клиниках Сеула.

Ни в коем мере не хотелось бы умалять заслуги отечественной медицины. Многим врачам я бы при жизни поставила памятник. Могу преклонить колени уж за то, что сегодня они вытаскивают с того света тысячи людей за мизерную зарплату, руководствуясь только чувством долга. Дарят жизни многим отчаявшимся. И если разводят руками, то от того, что нашей медицине государство не оказывает того внимания, как их коллегам в Корее. Печально, но факт, что средства, затраченные на перелет в Москву, проживание и лечение там, иногда без гарантии результата, практически эквиваленты стоимости медицинского лечения в Пусане.

Выслушала массу историй отчаявшихся приморцев, которым на Родине предложили готовиться к смерти, а после пребывания в пусанских клиниках, где они получили эффективное лечение (что и говорить, метастазы снимали), у них возник вопрос - а стоило ли тратить время зря?

В вопросах онкологии они правы на все сто. Как отмечают корейские медики, основная доля приморцев, пребывающих в Пусан на лечение, - это онкологические больные, на которых поставили крест во Владивостоке. «Иногда нас удивляет, - говорит главврач университетского госпиталя в Пусане, - на основе каких данных о состоянии здоровья человека делают то или иное заключение в России. Подчас без элементарной проверки на МРТ и всецелой диагностики организма ставят смертельные диагнозы. Пациент, прибывая к нам, уже попрощался с жизнью, а при проверке подозрение о наличии злокачественных опухолей в Корее не подтверждается. Мы проводим диагностику и опровергаем такой диагноз. К сожалению, такие случаи редки. Болезнь превалирующей доли больных напротив находится в запущенном состоянии».

Как рассказала Инна О., координатор АО «КОРЁ» (кстати, ряд сотрудников компании - наши соотечественники), случается, что российским пациентам приходится переводить не самые радостные прогнозы корейских докторов, но по итогам таких встреч подавляющему большинству больных удается помочь и перечеркнуть смертный приговор. В Корее действительно дарят надежду.

Три слова «нет»

Пытаясь перенести на русский язык всю полноту чувств, корейские медики заявляют о своих миссии и целях не иначе, как «пациент - член семьи»: «В нашей больнице есть три слова «нет»: нет языкового барьера, нет неудобств в стационарном лечение и реабилитации, нет сложностей в ходе диагностики и в лечении пациента». Не правда ли нам, россиянам, давно не говорили таких добрых слов в поликлиниках и больницах? В лучшем случае «закройте дверь... с другой стороны».

Полное обследование (в среднем $1200): от пресловутых анализа крови до МРТ всех органов можно пройти, к примеру, в Университетском госпитале (INJE University Haeundae Paik Hospital). И займет эта процедура половину дня. В том, что диагноз будет поставлен с точностью до 95%, сомневаться не приходится. Новейшее медицинское оборудование госпиталь заказывает в США. Так, стоимость одного из аппаратов МРТ, отметил в беседе мистер КИМ, главный врач больницы Хэундэ Бек, составляет $1 млн.

Любое хирургическое оперативное вмешательство не обходится без специального зонда, который следит за состоянием больного, вплоть до капилляра. Т.е. хирург не действует в слепую, он все видит. Эндоскопические операции - вообще практика в госпиталях и клиниках Пусана: от пластической хирургии до лечения в центрах сердечно-сосудистых заболеваний.

Эндопротезирование (например, средняя стоимость замены тазобедренного сустава составит $12 000) в клиниках Пусана является фишкой. Замена суставов (в том числе тазобедренного, плечевого, локтевого, коленного) производится настолько виртуозно, что без ложной скромности ведущие доктора клиники спинальной хирургии Уридыль говорят о 90-95% успешности подобных операций, а в случае полосной операции - 95-98% эффекта. Переплачивать за стационар не придется - послеоперационный период в 3-7 дней.

Одна из таких операций - по замене дисков позвоночника. А лечение выпадающего диска с помощью введения тонкой иглы в кожу и эндоскопического лазера, а также высокотермического эффекта – почти без шрамов, и в 75% случаев пациенты выписываются из больницы уже на следующий день.

Кстати, понятие бахил в клиниках отсутствует – просто нигде ни соринки, ни запаха. А ведь там еще есть палаты VIP-класса, обслуживание уровня Gold и Silver.

Пластика с детства

Косметологии Пусана хотелось бы сделать отдельный реверанс. Кстати, наши туристки, приезжая на отдых, часто совмещают приятное с полезным, делая, например, лазерную подтяжку лица (самая популярная процедура среди россиян в Корее, примерная стоимость - $ 1,5 тыс.).

А одна из самых популярных процедур для молодых кореянок - блефаропластика (поднимают верхнее веко, убирают темные круги под глазами, словом, делают глаз более открытым). Не думайте, прекрасные кореянки не становятся похожи на европейских женщин, эта процедура делает их черты лица более точеными. Корейские родители часто дарят своим чадам на совершеннолетие купон для похода в клинику пластической хирургии, чтоб подкорректировать нос или недостатки фигуры. Что интересно, японские киноактеры все чаще обращаются именно в клиники пластической хирургии Южной Кореи - в разы дешевле, чем в Стране восходящего солнца.

В общем, удивило в пусанских клиниках многое. Например, то, что современные брекеты прозрачны и совсем не пугают, подобно нашим аналогам. Не ручаюсь на 100%, но в одной стоматологической клинике утверждали, что эти современные брекеты можно снимать перед обедом, чтоб не причиняли неудобств. И опять заглянула в прайс: стоимость стоматологического лечения в Корее сравнима с некоторыми нашими владивостокскими клиниками.

Словом, сегодня Южная Корея активно нацелена на медицинский туризм из России, в каждом госпитале - штат переводчиков, хорошо изъясняющихся на русском языке и владеющих терминологией. Впрочем, в цену всего медицинского тура компании «КОРЁ» в Пусан входит всё - от встречи пациента в аэропорту, услуг переводчика, лечения, питания и нахождения в госпитале до проводов назад в аэропорт. Предварительный комплект анализов – и вам рассчитают стоимость тура.

Да, все эти блага не бесплатны. Кстати, лечение своих граждан республика оплачивает на 70% - полис медицинского страхование дает такую гарантию. Для простых россиян суммы на лечение в Южной Корее и, в частности, Пусане могут показаться впечатляющими. Но если речь идет об эффекте, то плата за здоровье того стоит.

ОТ РЕДАКЦИИ. Выражаем искреннюю благодарность акционерной компании по развитию медицинского туризма «КОРЁ» и лично генеральному директору Ким Дже Хи за приглашение на съезд по медицинскому туризму в Пусане.