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Медцентром ДВФУ будет заведовать главный детский нейрохирург Приморья

30 Сентября 2011, 11:39 | Владивосток

Исполняющим обязанности директора Медицинского центра Дальневосточного федерального университета назначен главный детский нейрохирург Департамента здравоохранения Приморского края, врач высшей категории Олег Игоревич Пак.

Олег Пак - высококвалифицированный специалист с семнадцатилетним опытом работы в медицинской сфере, кандидат медицинских наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ, один из ведущих специалистов России и АТР в области нейрохирургии, медицинский эксперт ООН, член президиума Российской общественной организации «Врачи за права человека», а также ряда других организаций, ассоциаций и профессиональных сообществ.

В новой клинике ДВФУ, которая откроется в 2012 году, Олег Пак будет отвечать за управление ее работой в целом, реализацию новых медицинских и научных проектов, качество медицинского обслуживания, высокий уровень подготовки кадрового состава, организацию медицинской помощи и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима.

— Не скрою, я горд, что именно мне предложили возглавить этот уникальный для Дальнего Востока и всей России в целом медицинский центр. В настоящее время идет процесс формирования кадрового состава, причем как управленческого, так и медицинского. Мы хотим привлечь на работу в медицинский центр лучших специалистов из России и из-за рубежа. В настоящий момент мы ведем переговоры с известными в мире клиниками на предмет административного управления центром, — рассказал Олег Пак.

Медицинский центр ДВФУ станет современным полномасштабным лечебно-научным учреждением, соответствующим самым высоким мировым стандартам. Здание медцентра, площадь которого составляет более 20 тысяч квадратных метров, в настоящее время возводится на территории нового кампуса университета на острове Русском. В новом медцентре будет использоваться передовое диагностическое, операционное, реабилитационное, а также научно-исследовательское оборудование. Согласно концепции клиники, в ее задачи будет входить не только лечебная, профилактическая и реабилитационная функции, но также учебный и научно-исследовательский процесс.

Ученые из Школы биомедицины и ДВО РАН, а также из других ведущих российских и зарубежных институтов смогут проводить исследования, связанные с использованием биологии моря для продления жизни и укрепления здоровья человека. Услугами новейшей клиники смогут пользоваться не только жители Владивостока или Приморья, но и всего Дальневосточного региона, а в перспективе — и пациенты из стран АТР. В клинике будут применяться новейшие достижения современной медицины, в том числе и разработки ученых Школы биомедицины ДВФУ и ДВО РАН.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
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Комментарии

  • Edik02:02, 03.05.2013#

    Здравствуйте , уважакмый Олег Игоревич!Мне кажется я с Вашим отцом работали вместе в средней школе села Красная Поляна, Келлеровского р-наб Кокчетавской обл. Ваш отецчитал физику. В августе 1965г Ваш отец служил в Луцке, приезжал к нам во Львов, ночевал у нас. Прошло 48 лет, а мы с женой помним его. И ещё один штрих:в 1957г я служил на острове Русский в 20 школе РТС, затем на станции БШПС на острове Шкота. Через 57 лет меня нашёл сослуживец пошколе РТС с Москвы, ответил на его письмо. Может и с Вами у меня получится такое счастье-найти старого друга Игоря. Олег Игоревич вот мой адрес, если только я угадал в Вас сына своео товарища Прокопов Эдуард Дмитриевич улицаПасечная, 96 кв. 59 гор. Львыов 79032 Можно звонить по Скайпу:Prokopov-Ed

  • Edik02:10, 03.05.2013#

    Вашим родным наши наилучшие пожелания, и Вам также, с Днём Победы!Даже если я ошибся всеравно спрасибо Вам Олег Игноревич Пак за то, что Ваша ьфамилия и отчество напомнили нам с женой наши лу3чшие года жизни. У меня естьармейское фото Вашего отца, которое он подарил Светлдане Григорьевне. Дай Бог Здоровья Вам и Вашим близким, да спасибо вам за Вашу помощь людям Эдуард Дмитриевич 2 мая 2013 года

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