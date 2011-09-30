Медцентром ДВФУ будет заведовать главный детский нейрохирург Приморья

Исполняющим обязанности директора Медицинского центра Дальневосточного федерального университета назначен главный детский нейрохирург Департамента здравоохранения Приморского края, врач высшей категории Олег Игоревич Пак.

Олег Пак - высококвалифицированный специалист с семнадцатилетним опытом работы в медицинской сфере, кандидат медицинских наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ, один из ведущих специалистов России и АТР в области нейрохирургии, медицинский эксперт ООН, член президиума Российской общественной организации «Врачи за права человека», а также ряда других организаций, ассоциаций и профессиональных сообществ.

В новой клинике ДВФУ, которая откроется в 2012 году, Олег Пак будет отвечать за управление ее работой в целом, реализацию новых медицинских и научных проектов, качество медицинского обслуживания, высокий уровень подготовки кадрового состава, организацию медицинской помощи и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима.

— Не скрою, я горд, что именно мне предложили возглавить этот уникальный для Дальнего Востока и всей России в целом медицинский центр. В настоящее время идет процесс формирования кадрового состава, причем как управленческого, так и медицинского. Мы хотим привлечь на работу в медицинский центр лучших специалистов из России и из-за рубежа. В настоящий момент мы ведем переговоры с известными в мире клиниками на предмет административного управления центром, — рассказал Олег Пак.

Медицинский центр ДВФУ станет современным полномасштабным лечебно-научным учреждением, соответствующим самым высоким мировым стандартам. Здание медцентра, площадь которого составляет более 20 тысяч квадратных метров, в настоящее время возводится на территории нового кампуса университета на острове Русском. В новом медцентре будет использоваться передовое диагностическое, операционное, реабилитационное, а также научно-исследовательское оборудование. Согласно концепции клиники, в ее задачи будет входить не только лечебная, профилактическая и реабилитационная функции, но также учебный и научно-исследовательский процесс.

Ученые из Школы биомедицины и ДВО РАН, а также из других ведущих российских и зарубежных институтов смогут проводить исследования, связанные с использованием биологии моря для продления жизни и укрепления здоровья человека. Услугами новейшей клиники смогут пользоваться не только жители Владивостока или Приморья, но и всего Дальневосточного региона, а в перспективе — и пациенты из стран АТР. В клинике будут применяться новейшие достижения современной медицины, в том числе и разработки ученых Школы биомедицины ДВФУ и ДВО РАН.