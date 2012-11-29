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Владивостокцев призывают повязать красные ленточки

29 Ноября 2012, 20:40 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября, ZRPRESS. 30 ноября в 13.00 в Зимнем саду ВГУЭС пройдет акция волонтеров, призванная объединить усилия человечества в предотвращении распространения пандемии.

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря. Этот день служит напоминанием о необходимости остановить глобальное распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа.

Волонтеры ВГУЭС в преддверии дня борьбы со СПИДом будут раздавать красные ленты – символ борьбы с жестоким заболеванием, проводить массовое анкетирование на предмет знания средств профилактики против СПИДа.

Студенты продемонстрируют свое творческое видение на эту проблему посредством конкурса плакатов.

По всем организационным вопросам обращаться по тел. 240-43-80.

"Золотой Рог".

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