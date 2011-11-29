www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Проект «Наш город»
Распечатать

Похоже, перинатальному центру во Владивостоке уже деваться некуда - придется строиться

29 Ноября 2011, 20:26 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября, ZRPRESS. Первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов посетил родильный дом №3 Владивостока.

Свой визит в это медицинское учреждение он начал с поздравлений Оксаны Смирновой, которая родила в этот день тройню. Теперь Оксана имеет право на сертификат для получения жилья, с чем и поздравил ее Игорь Шувалов. Для семьи, в которой уже есть двое детей, это стало самым лучшим подарком: Смирновы до сих пор не имели собственной квартиры.

Третий роддом Владивостока – особый. Здесь акушеры-гинекологи принимают самые тяжелые роды, помогают разрешиться от бремени женщинам с тяжело протекающей беременностью и выхаживают преждевременно родившихся малышей. Врачи особенно гордятся новорожденной девочкой Викой, которая родилась здесь весом в 490 граммов. Сейчас девочке уже 1,5 годика.

Это медицинское учреждение пережило второе рождение благодаря федеральной программе модернизации здравоохранений. Здесь сделан качественный капитальный ремонт во всех помещениях, обновлено оборудование, закуплены уникальные медицинские аппараты.

Государственные вложения в систему родовспоможения отразились в конкретном результате - младенческая смертность за четыре года в этом роддоме сократилась с 60 % до 10%.

На встрече с коллективом первый зампред правительства РФ рассказал, что система здравоохранения в Приморье будет развиваться и дальше. Во Владивостоке, например, запланировано строительство краевого перинатального центра. Одновременно с этим на острове Русском при ДВФУ создается Медицинский центр. «Он будет работать не по существующим нормативам, работа в Центре будет строиться по стандартам клиник США. Подобных медучреждений в России еще нет», - сказал Игорь Шувалов. – Он будет состоять из медико-биологического факультета университета, клиники и реабилитационного отделения. По площади Центр будет больше городской тысячекоечной больницы».

Автор: Пресс-служба "Единой России"
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru