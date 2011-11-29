Похоже, перинатальному центру во Владивостоке уже деваться некуда - придется строиться

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября, ZRPRESS. Первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов посетил родильный дом №3 Владивостока.

Свой визит в это медицинское учреждение он начал с поздравлений Оксаны Смирновой, которая родила в этот день тройню. Теперь Оксана имеет право на сертификат для получения жилья, с чем и поздравил ее Игорь Шувалов. Для семьи, в которой уже есть двое детей, это стало самым лучшим подарком: Смирновы до сих пор не имели собственной квартиры.

Третий роддом Владивостока – особый. Здесь акушеры-гинекологи принимают самые тяжелые роды, помогают разрешиться от бремени женщинам с тяжело протекающей беременностью и выхаживают преждевременно родившихся малышей. Врачи особенно гордятся новорожденной девочкой Викой, которая родилась здесь весом в 490 граммов. Сейчас девочке уже 1,5 годика.

Это медицинское учреждение пережило второе рождение благодаря федеральной программе модернизации здравоохранений. Здесь сделан качественный капитальный ремонт во всех помещениях, обновлено оборудование, закуплены уникальные медицинские аппараты.

Государственные вложения в систему родовспоможения отразились в конкретном результате - младенческая смертность за четыре года в этом роддоме сократилась с 60 % до 10%.

На встрече с коллективом первый зампред правительства РФ рассказал, что система здравоохранения в Приморье будет развиваться и дальше. Во Владивостоке, например, запланировано строительство краевого перинатального центра. Одновременно с этим на острове Русском при ДВФУ создается Медицинский центр. «Он будет работать не по существующим нормативам, работа в Центре будет строиться по стандартам клиник США. Подобных медучреждений в России еще нет», - сказал Игорь Шувалов. – Он будет состоять из медико-биологического факультета университета, клиники и реабилитационного отделения. По площади Центр будет больше городской тысячекоечной больницы».