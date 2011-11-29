Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Похоже, перинатальному центру во Владивостоке уже деваться некуда - придется строиться
ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября, ZRPRESS. Первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов посетил родильный дом №3 Владивостока.
Свой визит в это медицинское учреждение он начал с поздравлений Оксаны Смирновой, которая родила в этот день тройню. Теперь Оксана имеет право на сертификат для получения жилья, с чем и поздравил ее Игорь Шувалов. Для семьи, в которой уже есть двое детей, это стало самым лучшим подарком: Смирновы до сих пор не имели собственной квартиры.
Третий роддом Владивостока – особый. Здесь акушеры-гинекологи принимают самые тяжелые роды, помогают разрешиться от бремени женщинам с тяжело протекающей беременностью и выхаживают преждевременно родившихся малышей. Врачи особенно гордятся новорожденной девочкой Викой, которая родилась здесь весом в 490 граммов. Сейчас девочке уже 1,5 годика.
Это медицинское учреждение пережило второе рождение благодаря федеральной программе модернизации здравоохранений. Здесь сделан качественный капитальный ремонт во всех помещениях, обновлено оборудование, закуплены уникальные медицинские аппараты.
Государственные вложения в систему родовспоможения отразились в конкретном результате - младенческая смертность за четыре года в этом роддоме сократилась с 60 % до 10%.
На встрече с коллективом первый зампред правительства РФ рассказал, что система здравоохранения в Приморье будет развиваться и дальше. Во Владивостоке, например, запланировано строительство краевого перинатального центра. Одновременно с этим на острове Русском при ДВФУ создается Медицинский центр. «Он будет работать не по существующим нормативам, работа в Центре будет строиться по стандартам клиник США. Подобных медучреждений в России еще нет», - сказал Игорь Шувалов. – Он будет состоять из медико-биологического факультета университета, клиники и реабилитационного отделения. По площади Центр будет больше городской тысячекоечной больницы».
Новости тематики
- Единственный на Дальнем Востоке ДНК-центр появится во Владивостоке
- Во Владивостоке строится перинатальный центр
- Медицинский центр на о. Русском готов наполовину
- Похоже, перинатальному центру во Владивостоке уже деваться некуда - придется строиться
- Во Владивостоке в районе "Снеговая Падь" открыта детская поликлиника
- Игорь ПУШКАРЕВ оценил ремонт в больнице № 3 в пос. Трудовом
- Глава Владивостока оценил качество ремонта в роддоме №3
- Во Владивостоке преобразился очередной роддом
Новости раздела
- Перинатальный центр Приморья заинтересовал итальянцев
- 51-летняя жительница Приморья рискнула и сделала невозможное
- Стоматологическая клиника университета "Чосон" пригласила представителей медицинского туризма Владивостока
- Японцы намерены построить во Владивостоке амбулаторный реабилитационный центр
- Во Владивостоке растет количество томографов
- Во Владивостоке началась достройка важнейшего медицинского учреждения
- Во Владивостоке студенты создают оригинальные биопротезы верхних и нижних конечностей
- Во Владивостоке провели уникальные операции на сердце
- Курильщикам во Владивостоке предлагали обменять сигареты на гематоген (фото)
- Во Владивостоке завершился "Форум индустрии здравоохранения – Дальний Восток 2016"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела