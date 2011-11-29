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Во Владивостоке сдали новый современный стадион

29 Ноября 2011, 16:40 | Владивосток

Новый современный стадион открылся во Владивостоке – теперь отличные возможности для спорта получили школьники и все жители мыса Чуркина: объект возведен возле школы № 32.

Возведен он на средства городского бюджета в рамках программы «Спортивный Владивосток». На большом земельном участке возле школы №32 еще на этапе проектирования Игорь ПУШКАРЁВ распорядился строить не только стадион, но и хорошую хоккейную коробку. Теперь здесь большое футбольное поле с искусственной травой, крытые трибуны для зрителей и болельщиков. По периметру расположены прорезиненные беговые дорожки. Построена волейбольная площадка, установлен гимнастический комплекс.

Впервые в хоккейной коробке во Владивостоке уложено специальное пластиковое покрытие. Это позволит в теплое время года играть здесь в баскетбол и стритбол, а зимой не помешает заливать каток.

Школьники и жители микрорайона смогут пользоваться теплыми раздевалками, которые также есть на стадионе. По периметру спорткомплекса проведено освещение. Для пресечения случаев вандализма установлено видеонаблюдение.

- Построить современный стадион или площадку возле каждой школы - вот наша цель, чтобы у детей была возможность в шаговой доступности заниматься спортом,- подчеркнул глава Владивостока Игорь Пушкарёв. - Теперь для детей микрорайонов Чуркина это место станет «территорией здоровья», в школе откроется больше спортивных секций. Уже в следующем году мы планируем построить 8 современных пришкольных стадионов. Безопасных, комфортных, доступных для детей и взрослых.

Напомним, в этом году стадионы открыты: в мае возле школы №73, еще три новые спортивные площадки – нынешней осенью возле начальной школы №10, в районе Баляева у школы №57 и в районе бухты Тихая, возле школы №65. Теперь в краевой столице 17 современных стадионов и 6 спортивных площадок.

Автор: Юрий Рогов
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