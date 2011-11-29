Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке сдали новый современный стадион
Новый современный стадион открылся во Владивостоке – теперь отличные возможности для спорта получили школьники и все жители мыса Чуркина: объект возведен возле школы № 32.
Возведен он на средства городского бюджета в рамках программы «Спортивный Владивосток». На большом земельном участке возле школы №32 еще на этапе проектирования Игорь ПУШКАРЁВ распорядился строить не только стадион, но и хорошую хоккейную коробку. Теперь здесь большое футбольное поле с искусственной травой, крытые трибуны для зрителей и болельщиков. По периметру расположены прорезиненные беговые дорожки. Построена волейбольная площадка, установлен гимнастический комплекс.
Впервые в хоккейной коробке во Владивостоке уложено специальное пластиковое покрытие. Это позволит в теплое время года играть здесь в баскетбол и стритбол, а зимой не помешает заливать каток.
Школьники и жители микрорайона смогут пользоваться теплыми раздевалками, которые также есть на стадионе. По периметру спорткомплекса проведено освещение. Для пресечения случаев вандализма установлено видеонаблюдение.
- Построить современный стадион или площадку возле каждой школы - вот наша цель, чтобы у детей была возможность в шаговой доступности заниматься спортом,- подчеркнул глава Владивостока Игорь Пушкарёв. - Теперь для детей микрорайонов Чуркина это место станет «территорией здоровья», в школе откроется больше спортивных секций. Уже в следующем году мы планируем построить 8 современных пришкольных стадионов. Безопасных, комфортных, доступных для детей и взрослых.
Напомним, в этом году стадионы открыты: в мае возле школы №73, еще три новые спортивные площадки – нынешней осенью возле начальной школы №10, в районе Баляева у школы №57 и в районе бухты Тихая, возле школы №65. Теперь в краевой столице 17 современных стадионов и 6 спортивных площадок.
Новости тематики
- Перинатальный центр Приморья заинтересовал итальянцев
- Во Владивостоке растет количество томографов
- Курильщикам во Владивостоке предлагали обменять сигареты на гематоген (фото)
- Во Владивостоке завершился "Форум индустрии здравоохранения – Дальний Восток 2016"
- Министр здравоохранения России провела во Владивостоке встречу со своим корейским коллегой
- Перспективы импортозамещения лекарственных препаратов обсудили во Владивостоке
- Пациенты СПИД-Центра во Владивостоке хотят отказаться от лечения
- Во Владивостоке эксперты обсудили неинфекционную эпидемию XXI века
- Приморских йогов дождь не испугал
- Свободный порт Владивосток ждет еще более 100 резидентов в этом году
Новости раздела
- Перинатальный центр Приморья заинтересовал итальянцев
- 51-летняя жительница Приморья рискнула и сделала невозможное
- Стоматологическая клиника университета "Чосон" пригласила представителей медицинского туризма Владивостока
- Японцы намерены построить во Владивостоке амбулаторный реабилитационный центр
- Во Владивостоке растет количество томографов
- Во Владивостоке началась достройка важнейшего медицинского учреждения
- Во Владивостоке студенты создают оригинальные биопротезы верхних и нижних конечностей
- Во Владивостоке провели уникальные операции на сердце
- Курильщикам во Владивостоке предлагали обменять сигареты на гематоген (фото)
- Во Владивостоке завершился "Форум индустрии здравоохранения – Дальний Восток 2016"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин