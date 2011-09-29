Конгресс собрал специалистов из регионов России и стран АТР

12­16 сентября во Владивостоке прошел VIII Дальневосточный медицинский конгресс «Человек и лекарство».

В рамках мероприятия были предусмотрены пленарные заседания, научные симпозиумы, лекции и школы для практикующих врачей, образовательные семинары по актуальным вопросам медицины и аптечного бизнеса, запланирован также конкурс молодых ученых. В корпусах Владивостокского государственного медицинского университета работает выставка медицинских товаров и услуг, современных лекарственных препаратов и специализированных медицинских изданий.