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Конгресс собрал специалистов из регионов России и стран АТР
29 Сентября 2011, 01:12 | Владивосток
1216 сентября во Владивостоке прошел VIII Дальневосточный медицинский конгресс «Человек и лекарство».
В рамках мероприятия были предусмотрены пленарные заседания, научные симпозиумы, лекции и школы для практикующих врачей, образовательные семинары по актуальным вопросам медицины и аптечного бизнеса, запланирован также конкурс молодых ученых. В корпусах Владивостокского государственного медицинского университета работает выставка медицинских товаров и услуг, современных лекарственных препаратов и специализированных медицинских изданий.
Автор: По сообщениям пресс-служб
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