Приморские доктора предупреждают: вирусы любят мерзляков и сладкоежек

Осень традиционно считается сезоном простуд. Но кто сказал, что без них не обойтись? О том, как избежать осенних неприятностей со здоровьем, рассказывает Наталья ЗОЛОТАРЕВА, заместитель главного врача поликлиники № 1, врач-терапевт высшей категории.

Смена времен года ­ это стресс для организма, который ослабляет наш иммунитет. Поэтому в периоды межсезонья растет количество заболеваний верхних дыхательных путей, обостряются многие хронические болезни. Итак, что же нам потребуется для профилактики простудных заболеваний?

Во-­первых, не переохлаждаться. В Приморье суточные колебания температуры осенью могут быть очень значительными. Поэтому, даже если на улице относительно тепло, выходя из дома, захватите с собой куртку или теплый свитер ­ к вечеру погода может измениться.

Второй момент ­ общеукрепляющие процедуры. Контрастные души, профилактические массажи, лечебная физкультура тоже способствуют поддержанию иммунитета в нормальном состоянии. И, конечно же, старайтесь как можно чаще бывать на свежем воздухе и чаще проветривайте помещение.

Следующая мера ­ правильное питание. Вирусы особенно не любят пищу, богатую железом и белками. Поэтому на столе обязательно должны присутствовать кисломолочные продукты, мясные и рыбные блюда. А вот сахара лучше избегать, так как сахароза является питательным веществом для золотистого стафилококка ­ возбудителя простуд. «Сытые» микроорганизмы быстро размножаются ­ это усугубляет простуду и может привести к осложнениям.

Чтобы удовлетворить потребности организма в витаминах, минералах и микроэлементах, ешьте больше зелени, фруктов и овощей. Не забудьте про лук, чеснок и редьку! Они содержат фитонциды ­ летучие вещества, убивающие микробы. Лучше всего употреблять их ежедневно.

Что же касается различных витаминных комплексов, с ними спешить не стоит. Если вы едите достаточно овощей, фруктов и других продуктов, содержащих витамины, то добавление к ним еще и аптечных препаратов может вызвать их переизбыток и стать, скажем, причиной аллергической реакции. Обычно до конца октября, когда заканчивается фруктово­овощной сезон, надобности в приеме искусственных витаминов нет.

Иммуномодуляторы (таблетки и микстуры для укрепления защитных сил организма) тоже не так безобидны, как кажется. Пилюли в большинстве своем жестко действуют на организм и фактически не дают иммунной системе работать самостоятельно. В результате может случиться так, что организм вообще перестанет надеяться на свои защитные силы, а будет все время ждать новую дозу иммуностимулятора.

Лучше всего налегать на естественные иммуностимуляторы ­ к ним относятся мёд, чеснок, настойка элеутерококка и другие. Но самый надежный способ «тренировки» иммунитета ­ систематическое закаливание организма.

Ну, а если не убереглись и заболели, помните: обычную простуду излечивает только время. Однако существует достаточно фармацевтических и домашних средств, облегчающих ее течение.

НАСМОРК. В аптеке вы найдете капли, аэрозоли и даже таблетки против насморка. Капли и аэрозоли наиболее эффективны. Однако длительное их применение может усилить заложенность носа и даже «сжечь» слизистую. Если же говорить о домашних средствах, можно посоветовать вдыхать пар горячей воды с несколькими каплями ментолового или эвкалиптового масла.

ВЛАЖНЫЙ КАШЕЛЬ (с отходящей мокротой). Здесь на помощь придут отхаркивающие средства. Дома можно сделать горячий компресс из трех частей горячей воды и одной части яблочного уксуса (рекомендуется прикладывать к горлу и груди).

СУХОЙ КАШЕЛЬ. Принимайте противокашлевые микстуры или таблетки. Можно посоветовать вдыхать пар над горячей водой, в которую добавлено несколько капель эвкалиптового, тимьянового или кипарисового масла. Чтобы успокоить больное горло, полощите его, добавляя в воду несколько капель того же масла. Хорошо помогает от кашля сок черной редьки с медом в соотношении 1:1 (принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день).

Используйте старые традиционные способы борьбы с простудой: держите ноги в тепле, приложите к ступням горчичники или походите в натертых горчицей шерстяных носках.

Пейте больше жидкости ­- это поможет вывести из организма токсины.

Хороший эффект дает чай с медом или малиной (теплый, но не горячий), ягодные морсы из шиповника, клюквы, смородины, ежевики или просто разведенный в горячей воде сок лимона.