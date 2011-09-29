У ребенка реакция на стресс - обратитесь к неврологу

- Сыну 8 лет, в школе у него появилась такая проблема: когда сильно волнуется, учащается сердцебиение, лицо покрывается красными пятнами. На каникулах такого не бывает, и раньше, когда ходил в детсад, ничего подобного ни мы, ни воспитатели не замечали. Подскажите, насколько это серьёзно, может ли за этим стоять какое­то заболевание и стоит ли показаться кардиологу?

О. Софронова

- Судя по всему, состояние, которое вы описали, ­ это особенность реакции ребенка на стресс. Возможно, у кого­то из родителей возникают подобные симптомы при сходных обстоятельствах ­ так проявляется несколько избыточная реакция вегетативной нервной системы. Вероятно, были проблемы с адаптацией ребёнка к школе. Если такая реакция появляется часто, становится более выраженной, советую обратиться к неврологу.