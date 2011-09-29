Если ООО не зарастает - советы детского кардиолога

- Ребёнок родился недоношенным, у него обнаружили открытое овальное окно. Врач в местной поликлинике сказал, что ничего страшного в этом нет, ООО должно зарасти, чаще всего это происходит до года. Но ребёнку уже 1, 5 года, а окно не заросло. Что делать в такой ситуации ­ срочно обследоваться или надо просто подождать?

Лариса

- Вам нужно повторно сделать доплерэхокардиографию (УЗИ сердца), прийти на прием к кардиологу и тогда уже определяться с тем, что делать дальше. Открытое овальное окно ­ это коммуникация, которая работала в период внутриутробного развития, после рождения оно должно закрыться. Дальнейшие действия зависят от того, какие размеры имеет ООО, функционирует оно или нет.