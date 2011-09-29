Если лопнули капилляры…

- Во время родов на лице полопались капилляры, теперь смотреть на себя в зеркало просто не могу. Можно ли убрать эти красные пятна (и насколько безболезненна эта процедура)? Или они со временем сами исчезнут?

Ирина

- Если капилляры лопнули именно во время родов, то вполне возможно, что эти пятна исчезнут сами по себе. Но если в течение длительного времени они не проходят, необходимо проконсультироваться с врачом и подобрать косметику по уходу за лицом. При желании можно удалить красные пятна лазером или с помощью процедуры коагуляции ­ это практически безболезненно.