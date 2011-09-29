Правда и мифы о мужских недугах

«Простатит ­ крайне редкое заболевание, а нездоровый ажиотаж вокруг простатита раздувается искусственно, иногда сугубо в коммерческих целях, иногда вследствие недостаточных знаний о природе нарушений», ­ утверждает известный приморский уролог, доктор медицинских наук, профессор Вадим ДАНИЛОВ.

ЧУЖИЕ СИМПТОМЫ

­ - Судя по многочисленным публикациям в Интернете, простатитом страдает практически все мужское население «в самом расцвете сил». Это правда?

­ - Нет, это не так. Море неполной и недостоверной информации, которую можно найти в Интернете, на самом деле только вредит. Одно­ или двукратный «сбой» при попытке проведения полового акта еще ни о чем не говорит. Но мужчина, начитавшись популярных околомедицинских заметок, «находит» причину: «Это всё от простатита»! За свою многолетнюю практику диагноз «простатит» я поставил раз пять.

Простатит ­ это тяжелое инфекционное заболевание, но, к счастью, встречается оно очень редко. Чаще всего под маской простатита скрывается масса недугов как связанных с предстательной железой (аденома простаты), так и не связанных (сосудистые и неврологические нарушения, заболевания прямой кишки, сахарный диабет, дисфункция мочевого пузыря, опухоли нервной системы, последствия тяжелого стресса и т.д.).

Простатит стал своего рода дойной коровой для фармацевтических компаний, торгующих антибиотиками, доказа-тельством чему служит откровенное изобилие рекламы всевозможных препаратов. Не последнюю роль играет и от-сутствие рабочей концепции в руках врачей (во многом благодаря пресловутым стандартам, усиленно внедряемым сверху). К этому можно добавить корыстный интерес некоторых клиник, которым выгодно назначение дорогостоящих лечебных процедур и анализов для «выявления» простатита.

Поэтому нередки случаи, когда после долгих лет такого «лечения», пациент узнает, что в действительности никакого простатита у него нет, да и не было. А есть расстройство мочеиспускания, вызванное одной из многочисленных при-чин, не имеющих отношения к простате. Например, у пациента может быть нарушено питание головного мозга, а в результате возникают проблемы с мочевым пузырем, сильные позывы на мочеиспускание, ночные хождения в туалет и т.д.

Роль инфекций, передающихся половым путем, в происхождении простатита и вовсе невелика. И многие даже не подозревают, что им лечат несуществующие заболевания, которые вызываются уреаплазмами, гарднереллами и пре-словутыми хламидиями. Дело в том, что подобные микроорганизмы после устранения могут появиться снова, могут и не появиться вовсе, а симптомы остаются. Странно, но лечат именно эти «заболевания», тогда как лечить надо совсем другие, часто не имеющие никакого отношения к простате.

­ - Какие же именно?

­ - Среди «мужских» болезней 80% занимает аденома простаты, 18% ­ рак предстательной железы и 2% ­ все остальные заболевания, включая простатит. То есть у четырех из пяти больных ­ аденома, а у пятого ­ рак. Вот такой расклад. Хочу подчеркнуть, что при раке простаты расстройство мочеиспускания может присутствовать, а может и не иметь места вовсе.

ВОЗРАСТНЫЕ МЕТАМОРФОЗЫ

­ - Вокруг аденомы предстательной железы циркулирует много разных слухов. В представлении сильной половины человечества нет болезни ужаснее. Но так ли все безысходно и страшно?

- В стареющем организме возникает целая цепочка возрастных (в том числе и гормональных) изменений, в результате которых предстательная железа увеличивается. Однако болезнью этот, в общем­-то естественный, процесс считается лишь тогда, когда увеличившаяся в размерах простата сдавливает уретру, что приводит к нарушению опорожнения мочевого пузыря.

При этом клинические проявления болезни (а она может развиваться годами и даже десятилетиями) зависят не столько от размеров самой простаты, сколько от состояния организма в целом, от функционирования сердечно-­сосудистой системы, почек, мочевого пузыря. Интересно, что аденома простаты даже больших размеров может вообще никак себя не проявлять.

Причина развития аденомы до конца не ясна, поэтому, как будет происходить рост простаты у каждого конкретного мужчины, никто не может знать. Активно развиваться аденома предстательной железы начинает ближе к 60 годам, а симптомы расстройства мочеиспускания появляются лет на пять­-десять раньше. Поэтому нередко их приписывают аденоме.

­ - Аденома может перерасти в рак?

­ - Нет. Ничего общего с раком аденома не имеет. Рак ­ это опухоль, развивающаяся из наружной части простаты (аденома ­ из внутренней). Это два разных заболевания. При аденоме расстройства мочеиспускания вполне естественны, при раке нарушения опорожнения возникают только в крайне запущенной стадии, когда помочь больному уже нельзя.

ТЕРАПИЯ БЕЗ НОЖА

­ - Вадим Валерьевич, аденома простаты в любом случае требует оперативного вмешательства?

­ - Конечно, нет. Аденому следует оперировать лишь в 6­7% случаев. К тому же не все проблемы можно решить с помощью операции.

­ - Говорят, вы разработали уникальный метод консервативного лечения аденомы простаты, который сегодня применяется не только в России, но и за рубежом?

­ - Начнём с того, что за последние годы изменился сам подход к лечению этого заболевания. Раньше считалось: если обнаружена аденома простаты ­ надо оперировать. Теперь концепция другая. В железнодорожной больнице, которая уже более 10 лет является клинической базой Владивостокского государственного медицинского университета, был выполнен ряд научных исследований, позволивших разработать принципиально новую схему консервативного лечения аденомы простаты, которая в 70­80% случаев дает положительный результат. То есть позволяет большинству больных обойтись без операции. Сегодня можно уже говорить о более чем 90%­ной эффективности терапии без ножа.

­ - Каким образом вы определяете, нужна больному операция или нет? Это зависит от размеров проста-ты?

­ - От размера не зависит. Нами разработана специальная система тестирования ­ неинвазивный и абсолютно безопасный метод диагностики и количественной оценки акта мочеиспускания с помощью специального мониторингового устройства с памятью (больные называют его «волшебный унитаз»). Выдаем это устройство на дом пациенту: оно из-меряет показатели мочеиспускания на протяжении нескольких суток и «запоминает» их. Потом с помощью компьютера все записи расшифровываются. Это позволяет подобрать оптимальный вариант консервативного или хирургического лечения. Кстати, аналогов такого устройства нет ни в России, ни за рубежом.

АДЕНОМА... ИСПАРЯЕТСЯ

­ - Недавно появился новый метод удаления аденомы простаты при помощи вапоризации. Что представляет собой эта операция?

­ - Операция выполняется с помощью эндоскопа, внутрь которого вводится гибкий лазерный световод. Суть метода заключается в выпаривании (испарении) тканей предстательной железы мощным лазерным излучением с одновременной коагуляцией подлежащих слоев и кровеносных сосудов. Пока такие операции делают только в железнодорожной больнице.

На сегодняшний день метод лазерной вапоризации аденомы простаты ­ самый щадящий и малотравматичный, он очень эффективен и при этом более безопасен, чем другие методики резекции (например, раскаленной высокочастотными токами петлей), которые чаще всего применяются на территории региона. Такая операция имеет гораздо меньше побочных эффектов и гораздо легче переносится больным, чем традиционная трансуретральная резекция и тем более аденомэктомия. На третьи­-четвертые сутки после вапоризации пациент выписывается домой.

Но операция ­ лишь начальный этап в лечении аденомы. Поэтому уролог не теряет связь с пациентом после выписки из стационара и наблюдает его до полного восстановления мочеиспускания.

К сожалению, пока у нас отсутствуют специальные клиники реабилитации, поэтому у части больных после больших операций на простате сохраняются такие же расстройства мочеиспускания, как и до операции, а в ряде случаев появляется недержание мочи.

­ - А можно ли аденому предотвратить?

­ - Я склоняюсь к тому, что в большинстве случаев есть возможность не доводить дело до операции. Нужно контролировать процесс роста аденомы с самого начала, с тем чтобы в нужный момент вмешаться и в итоге не подвергать жизнь больного лишней опасности. Ведь любая операция ­ это риск осложнений.

Сегодня существуют препараты, которые блокируют рост аденомы. И если есть показания, эти лекарства нужно начинать принимать с того момента, когда появляются маркеры роста. У мужчины после 45­50 лет это может произойти в любой момент. Но прежде всего надо обратиться к урологу, чтобы пройти обследование и получить данные прогноза роста аденомы с перспективой возможной коррекции патологического состояния.