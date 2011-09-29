Как сохранить зрение в зрелом возрасте?

Возрастная макулярная дегенерация является ведущей причиной необратимой потери зрения и слепоты у людей старше 50 лет, а в последние годы заболевание стало «молодеть». О том, что такое ВМД, каковы основные симптомы и факторы риска, как диагностировать заболевание и какие методы лечения наиболее эффективны, рассказывает Константин СОКОЛОВ, врач-­офтальмохирург «Приморского центра микрохирургии глаза», кандидат медицинских наук.

ЧТО ТАКОЕ ВОЗРАСТНАЯ МАКУЛЯРНАЯ ДЕГЕНЕРАЦИЯ?

ВМД ­ это болезнь, которая поражает центральную, самую важную область сетчатки ­ макулу, играющую ключевую роль в обеспечении зрения и цветовос­приятия. Это заболевание чаще всего встречается у пациентов в возрасте 50 лет и старше. По данным ВОЗ, доля населения старшей возрастной группы в экономически развитых странах составляет около 20%, а к 2050 г. с большой долей вероятности возрастет до 33%. Соответственно, в связи с ожидаемым увеличением продолжи-тельности жизни, неуклонным ростом атеросклероза и сопутствующей патологии проблема ВМД является сегодня очень актуальной. К тому же в последние годы наметилась отчетливая тенденция к «омоложению» данного заболевания. Макуло-дистрофия впервые была описана немецким офтальмологом О. ХААБОМ еще в 1885 г. Уже тогда частота встречаемости ее в процентном отношении почти соответствовала нынешней.

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ФОРМЫ ВМД?

Офтальмологи выделяют два варианта течения данного заболевания: сухая (неэкссудативная, атрофическая) и влажная (экссудативная, неоваскулярная) формы ВМД.

Влажная форма ВМД представлена примерно в 10­15% случаев. Болезнь быстро развивается и часто приводит к значительной потере центрального зрения. При влажной форме ВМД начинается процесс роста новых кровеносных сосудов (неоваскуляризация). Стенка таких сосудов неполноценна и пропускает клетки крови и жидкость, которые накапливаются в пространстве под сетчаткой. Эта утечка вызывает постоянное повреждение светочувствительных клеток сетчатки, которые погибают и создают слепые пятна в центральном зрении.

Изображение глазного дна у пациента с влажной формой ВМД

Хориоидальная неоваскуляризация (ХНВ) лежит в основе процесса развития влажной формы ВМД. Аномальный рост сосудов является ошибочным способом организма создать новую сосудистую сеть, чтобы обеспечить поступле-ние необходимого количества питательных веществ и кислорода к сетчатке глаза. Вместо этого образуются рубцы, что приводит к серьезной потере центрального зрения.

Сухая форма встречается чаще, чем влажная, и выявляется в 85% всех случаев ВМД. В макулярной области диагностируются желтоватые пятна, известные как друзы. Постепенная потеря центрального зрения ограничивает возможности пациентов различать мелкие детали, но она не столь сурова, как при влажной форме.

Изображение глазного дна у пациента с сухой формой ВМД

Однако сухая форма ВМД через несколько лет может медленно прогрессировать до поздней стадии географической атрофии: происходит постепенная деградация клеток сетчатки, что также приводит к серьезной потере зрения.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ И ФАКТОРАМИ РИСКА РАЗВИТИЯ ВМД?

Несмотря на многочисленные исследования, посвященные ВМД, причины этого заболевания остаются до настоящего времени окончательно не выясненными.

ВМД относится к многофакторным заболеваниям. Во­первых, заболеваемость резко увеличивается с возрастом. Среди людей среднего возраста ВМД встречается у 2%, в возрасте от 65 до 75 лет ­ у 20%, а в группе от 75 до 84 лет признаки ВМД находят у каждого третьего. Значительная часть населения имеет врожденную предрасположенность к ВМД, но существует ряд факторов, которые способствуют возникновению болезни.

Наиболее значимыми факторами риска являются:

• раса (наибольшее распространение ВМД наблюдается у людей европеоидной расы);

• наследственность (семейный анамнез является важным фактором риска у 20% больных ВМД: если заболевание встречается у родственников в первом поколении, риск ВМД возрастает втрое);

• сердечно-сосудистые заболевания (при атеросклерозе риск поражения макулярной области возрастает в 3 раза, а при наличии гипертонической болезни ­ в 7 раз);

• курение сигарет (единственный фактор риска, значимость которого подтверждалась во всех исследованиях: прекращение курения снижает риск развития ВМД);

• прямое воздействие солнечных лучей;

• питание (риск ВМД выше у людей, которые употребляют в пищу больше насыщенных жиров и холестерина, он так-же возрастает при повышенной массе тела);

• светлая радужка;

• катаракта, особенно ядерная (хирургическое удаление катаракты может способствовать прогрессированию заболевания у пациентов с уже имеющимися изменениями в макулярной зоне).

Так видит пациент с влажной формой ВМД

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ВМД?

Возрастная макулярная дегенерация обычно вызывает медленную, безболезненную и необратимую потерю зрения. В редких случаях потеря зрения может быть резкой. Ранними признаками потери зрения от ВМД являются:

• появление темных пятен в центральном зрении;

• нечеткость изображения;

• искажение предметов;

• ухудшение восприятия цвета;

• резкое ухудшение зрения при плохой освещенности и в темноте.

КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ ВМД?

Диагностика ВМД базируется на данных анамнеза, жалобах пациента, оценке зрительных функций и данных осмотра сетчатки различными методами.

Результат теста Амслера у пациента с влажной формой ВМД

Самым элементарным тестом для определения проявлений ВМД служит тест Амслера. Сетка Амслера состоит из пересекающихся прямых линий с центральной черной точкой посередине. Пациенты с проявлениями ВМД могут видеть, что некоторые линии выглядят размытыми или волнистыми, а в поле зрения появляются темные пятна.

В настоящее время одним из самых информативных методов при выявлении патологии сетчатки признана флюоресцентная ангиография глазного дна (ФАГД). Для проведения ФАГД применяют различные модели фотокамер и специальные контрастные вещества ­флюоресцеин или индоцианин зеленый, которые вводят в вену пациента, а затем выполняют серию снимков глазного дна.

Стереоскопические снимки также могут быть использованы как исходные для динамического наблюдения за пациентами с выраженной сухой формой ВМД в процессе лечения.

Для тонкой оценки изменений в сетчатке и макуле применяют оптическую когерентную томографию (OКT), что позволяет выявлять структурные изменения на самых ранних стадиях дегенерации сетчатки.

КАКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ВМД ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ?

К сожалению, не существует радикального лечения сухой формы ВМД, хотя некоторые методы сейчас находятся в стадии клинических испытаний. В частности, компания Acucela (Ботелл, США) разрабатывает модулятор зрительного цикла ACU­4429, который, на их взгляд, предотвращает развитие ВМД.

Клинические исследования доказали, что определенные питательные вещества ­ такие, как бета­каротин (витамин А), витамины С и Е, помогают предотвратить или замедлить прогрессирование сухой дегенерации жёлтого пятна. Приём больших доз некоторых пищевых добавок и витаминов для глаз может снизить риск развития ранней стадии ВМД на 25%. Глазные врачи также рекомендуют пациентам с сухой формой ВМД носить очки с защитой от ультрафиолета.

Несмотря на огромные успехи в усовершенствовании методов диагностики ВМД, ее лечение остается достаточно сложной проблемой. В терапии сухих форм ВМД и при высоком риске развития заболевания с целью нормализации обменных процессов в сетчатке рекомендуют проводить курсы антиоксидантной терапии.

По данным исследования AREDS, полезный эффект от приема антиоксидантов был достигнут у тех участников, у которых была промежуточная или поздняя стадия ВМД хотя бы на одном глазу. Комбинированная терапия антиоксидантами, цинком и медью за 5 лет снизила частоту развития поздней стадии ВМД на 25%, а риск потери остроты зрения на три и более строчек ­ на 19%.

Следует помнить, что заместительная терапия для профилактики и лечения сухой формы ВМД не может быть курсовой, ее использование возможно только на постоянной основе. Подобная терапия должна проводиться у лиц старше 50 лет, а при наличии факторов риска (курение, избыточный вес, отягощенный анамнез, экстракция катаракты) ­- и в более раннем возрасте.

Лечение влажной формы ВМД направлено на подавление роста аномальных сосудов. На сегодняшний день существует ряд препаратов и методик, зарегистрированных в России, позволяющих остановить или уменьшить проявления аномальной неоваскуляризации (а это, в свою очередь, ведёт к улучшению зрения у значительного числа людей с влажной формой ВМД).

По данным мировой статистики, применение препарата Луцентис (рег.уд. № ЛСР­004567/08 от 16.06.2008 г.) является самым эффективным методом лечения влажной (неоваскулярной) формы ВМД.

Непосредственно лечение ­ интравитреальное введение препарата Луцентис ­ проводится в условиях операционной под местной (капельной) анестезией через микроотверстие (менее 0,5 мм). Длительность процедуры ­ около трёх минут. После операции пациент находится в клинике не более 2 часов (в этот период вводятся специальные глазные капли), затем он проходит осмотр врача­офтальмолога и отправляется домой, где также использует капли. На следующий день пациента снова осматривает врач.

Стандартной схемой лечения является трёхкратное введение препарата Луцентис с интервалом 1 месяц. Затем производится ежемесячное наблюдение за состоянием центральных отделов сетчатки с помощью оптической когерентной томографии, при необходимости введение препарата повторяют с учетом индивидуальных особенностей течения заболевания. Стоимость однократного введения препарата Луцентис составляет 35 000 руб. (с учетом стоимости препарата и самой операции).

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