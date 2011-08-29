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Что такое пребиотики и с чем их едят?

29 Августа 2011, 23:52 | Владивосток

Слово «пребиотик» прочно вошло в нашу жизнь. На упаковках повседневных продуктов и продуктов для детского питания мы видим надпись «содержит пребиотики».

Так что же такое пребиотик – модное увлечение или неотъемлемая составляющая здорового питания?

Попробуем в этом разобраться.

Пребиотики - неперевариваемые компоненты пищи, которые стимулируют рост и активность микрофлоры бактерий кишечника.

Состав микрофлоры кишечника оказывает большое влияние на здоровье взрослых и детей. От качественного и количественного состава бактерий кишечника зависит пищеварение, устойчивость к кишечным инфекциям, созревание механизмов иммунного ответа у ребенка. Микрофлора кишечника делится на полезную, которая состоит преимущественно из бифидобактерий, и условно-патогенную, которая может вызывать кишечные расстройства.

У детей на грудном вскармливании в составе микрофлоры преобладают бифидобактерии.

Грудное молоко стимулирует рост бифидобактерий за счет содержащихся в нем естественных пребиотиков.

Научные исследования показали, что в кишечнике детей, находящихся на искусственном вскармливании, содержание бифидобактерий снижено, и их видовой состав обеднен. Их место занимает условно-патогенная микрофлора, и это отрицательно влияет на здоровье ребенка. Поэтому в современные смеси для искусственного вскармливания, добавляют пребиотики.

Пребиотики доходят в неизмененном виде до толстого кишечника. Там они расщепляются бифидобактериями и служат для них факторами роста. Продукты расщепления пребиотиков препятствуют росту условно-патогенной микрофлоры. Поэтому пребиотики добавляют в различные молочные смеси для искусственного вскармливания на основе коровьего молока, и в адаптированные молочные смеси на основе цельного козьего молока, производимые в Новой Зеландии.

Поскольку козье молоко ближе по своему составу к грудному и переваривается быстрее коровьего молока, смеси на козьем молоке с пребиотиками очень хорошо усваиваются и оказывают благотворное влияние на работу кишечника ребенка, и общее состояние его здоровья. Стул ребенка, получающего смеси с пребиотиками, нормализуется, он более мягкий, по консистенции он больше похож на стул ребенка, находящегося на грудном вскармливании.

Козье молоко отличает от коровьего отсутствие высокоаллергенного белка, альфа-s1-казеина, поэтому использование адаптированных смесей на основе козьего молока значительно снижает риск развития разных форм аллергии и помогают избавиться от ее симптомов. Смеси на козьем молоке содержат пребиотики инулин и олигофруктозу. Инулин не только стимулирует рост бифидобактерий, но и адсорбирует на себе различные экзо- и эндотоксины (тяжёлые металлы, токсины микроорганизмов, радионуклиды) и выводит их из организма. Это важно детей, растущих в экологически неблагоприятных условиях окружающей среды.

Адаптированные смеси на основе цельного козьего молока из Новой Зеландии с пребиотиками полезны и безопасны, легко усваиваются, обладают приятным вкусом и обеспечивают малыша всем необходимым для полноценного роста и развития.

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