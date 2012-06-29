Татьяна СОЛОДОВНИКОВА, «Приморское агентстве авиационных компаний»: Путешествуйте на здоровье!

В том, что успех и здоровье очень тесно связаны, убеждать сегодня никого не нужно. О рецептах здорового образа жизни успешных деловых людей мы рассказывали на страницах «ЖЗ» неоднократно. Образ жизни складывается не только из соблюдения баланса между работой и отдыхом, правильного питания или отсутствия вредных привычек.

Не стоит забывать о такой тонкой и важной сфере, как положительные эмоции, которые мы сначала получаем, а затем транслируем в окружающий мир, заряжая оптимизмом и энергией близких, друзей, коллег... Это настоящий дар. И у каждого, обладающего этим даром - свой источник подзарядки. Сегодня своими секретами с читателями «ЖЗ» делится Татьяна СОЛОДОВНИКОВА, коммерческий директор «Приморского агентства авиационных компаний» (ТМ «БИЛЕТУР»).

- Татьяна, вы человек, который находится в постоянном движении, генерирует идеи, заражает своей активностью коллег и подчиненных… В чем черпаете энергию и каким образом восстанавливаетесь сами?

- Настоящее отдохновение дарит, конечно, родительский дом, расположенный за городом, в очень красивом, умиротворяющем месте: рядом лес, река… С удовольствием приезжаю туда при любой возможности. Все­таки семейный очаг лучше всего восстанавливает внутреннее равновесие. И какими бы успешными мы ни были, какие бы головокружительные восхождения по карьерной лестнице ни совершали, каждый из нас нуждается в простом человеческом тепле и искреннем участии близких, в возможности побыть самим собой, не стесняясь проявлений слабости, если они случаются. И дом - это как раз то место, где нас любят безусловной любовью, не за наши победы и достижения, а просто за то, что мы есть.

Еще один источник подзарядки - море. Нам, приморцам, в этом смысле повезло. Поэтому летом я стараюсь отдыхать где­нибудь на побережье края. Лет пять назад у нас с друзьями появилась традиция с середины июля по конец августа все выходные проводить вне города: садимся в пятницу в машины и отправляемся дикарями в какое­нибудь красивое, укромное место. Особенно нам нравится акватория заливов Восток и Находка. Даже кратковременное нахождение на природе - у моря, в палатках, с задушевными разговорами у костра - дает хороший заряд энергии.

- Ваши любимые места в Приморье?

- Приморью действительно есть чем гордиться: мест, достойных внимания, здесь достаточно много. В прошлом году, например, мы побывали в Лазовском заповеднике. Провели там три дня, и только в последний из них нам удалось наконец­то попасть на остров Петрова, известный своей непостижимой, загадочной красотой. Что и говорить, впечатляет, особенно когда попадаешь в знаменитую тисовую рощу - кажется, что это декорация к киносказкам Александра РОУ. Лично убедилась - этот остров дарит невероятные ощущения: у него удивительная история, богатейшая природа, а какие виды там открываются! Кстати, по дороге в заповедник мы посетили Лазовский музей природы: даже не предполагала, что это может быть так интересно.

Прошлой осенью в компании друзей совершила восхождение на гору Пидан, причем мы выбрали короткий, но очень сложный маршрут, казавшийся местами непреодолимым. Резкий перепад температур, крутые склоны - это восхождение оказалось для каждого хорошей проверкой на прочность. Можно было остановиться и не идти… - это испытание, и для характера в том числе. А потом оказалось, что спускаться куда сложнее, чем подниматься! Сегодня продолжаем открывать для себя просторы края и свои собственные возможности.

- А за пределами Приморья где отдыхаете? Как часто вы можете позволить себе полноценный отпуск?

- Разбиваю отпуск на две части. Как правило, беру 2­3 недели в новогодний период и пару недель в мае­июне. Это самое оптимальное время с точки зрения организации рабочего процесса: до и после думать о своем отдыхе некогда - готовим турпродукты на предстоящие сезоны (а они в нашей отрасли делятся на «лето» и «зиму»), работаем с авиакомпаниями и партнерами за рубежом, участвуем в выставках, промотурах и совещаниях туристического и авиационного сообществ. Что касается выбора места, то я люблю активный отдых, с насыщенной экскурсионной программой, и все время стараюсь открывать для себя что­то новое. Хотя… вот уже дважды отдыхала в Марокко и не прочь вернуться туда еще: даже не думала, что так сильно зацепит…

Там столько интересных мест! Непременно стоит остановиться в Рабате на пару дней, побывать в старейшем имперском городе Фесе, который по праву считается столицей марокканских ремесел. Какие потрясающие шарфы и одеяла из кактуса здесь производят, какую роскошную мозаику изготавливают! А еще это единственное место в мире, где кожу до сих пор выделывают по средневековым технологиям: вымачивают в птичьем помете, красят - ну очень колоритное зрелище...

Следующий пункт остановки - Эссуэйра - заслуживает того, чтобы задержаться здесь подольше: шикарная береговая линия, отличная талассотерапия, прогулки на ослах и верблюдах, поездки на квадроциклах, многочисленные экскурсии по окрестностям, а главное - удивительная энергетика, необъяснимая словами. Прогуляйтесь по старинной медине, которая спокойно и очень достойно живет своей собственной жизнью, невзирая на то, что на дворе уже давно XXI, а не XII век. Насладитесь дарами моря на гриле (поверьте, там они безумно вкусны!). Любителям европейского курортного отдыха очень понравится в Агадире. К слову, по пути туда можно увидеть причудливые переплетения аргановых деревьев, на которых пасутся «летающие козы»...

Невероятно притягательна нетронутая красота Игзиры (или, как ее еще называют, Лигзиры), где расположены похожие на ноги слона бордово­красные скалы, уходящие в океан. Вскоре там откроется фешенебельный пятизвёздочный отель с талассотерапией, но в моей памяти навсегда останутся впечатления об абсолютно фантастическом с точки зрения энергетики уединенном месте. Представьте: огромная пустынная береговая линия, мощные скалы… и крохотный отельчик, состоящий из скромных уютных комнаток с кроватью и санузлом с душем. Вечерами прилив доходит до подножия скалы, на которой он находится. А затем наступает время заката, вы ужинаете на террасе с серым вином (его производят только в Марокко)… - и, поверьте, это впечатляет сильнее, чем закаты на островах Миконос и Санторини в Греции!

А вот рассветы в Марокко нужно встречать во время 2­3­дневных экскурсий на верблюдах по пустыне: приезжаешь в лагерь «современных кочевников», ужинаешь, а утром, после раннего завтрака, отправляешься с караваном встречать солнце - от ощущений просто дух захватывает! После такой «перезагрузки» на многие вещи начинаешь смотреть и реагировать иначе, и словно сами собой приходят решения, которые давно искал. Все­таки прав Анатоль ФРАНС: «Путешествия учат больше, чем что бы то ни было. Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома».

- Что дальше в вашем личном рейтинге must see?

- На одном из недавних заседаний «Клуба путешественников» мы презентовали европейские направления, и меня впечатлила островная часть Италии - в частности, остров Эльба и его релаксационно­восстановительные возможности. Также собираюсь отправиться в Америку.

В мире так много мест, где хочется побывать! Главное - не бояться расширять горизонты, в том числе и в неожиданном для себя направлении. Новые впечатления и позитивные эмоции являются неотъемлемой частью здорового образа жизни, отлично избавляют от усталости и работают лучше любых лекарств и антидепрессантов. Помните, как у Марка ТВЕНА: «Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре - что мало любили и мало путешествовали»? Поэтому не стесняйтесь говорить своим близким приятные слова, не бойтесь раскрывать сердце, проявляя чувства, и - путешествуйте на здоровье!

Татьяна СУШЕНЦОВА, «Журнал здоровья».