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Врачи Владивостока спасают сердца горожан

29 Июня 2012, 02:29 | Владивосток

Сердечная патология как причина смертности на сегодняшний день занимает первое место. Жизнь современного человека полная стрессов, переживаний, вследствие чего уже в 50-60х годах люди толпами падали от сердечной недостаточности, инфарктов. Смертность от крупноочаговых инфарктов миокарда в то время составляла 50%. С развитием техники, модернизацией данные показатели уменьшились на 25%. Но ведь за процентами стоят человеческие жизни, а это значит, что каждый четвертый человек умирал.

На сегодняшний день существует специально разработанная программа для больных с крупноочаговым инфарктом миокарда, состоящая из 4 стадий: временная стабилизация состояния (чаще всего проводится бригадами скорой помощи, основной задачей которых является не дать погибнуть больному), лечение в стационаре (там ведется круглосуточное медицинское наблюдение, так же производится попытка растворить тромб), хирургическое вмешательство (чаще всего стентирование- метод лечения сужений сосудов), реабилитация. При отработанной работе так называемой "цепи выживания" показатели смертности снижаются до 7-8%.

Во Владивостоке за 2008 год только в МУЗ ГКБ №1 поступил 781 больной с инфарктом. И вот , наконец, впервые во Владивостоке преимущественно для пациентов с острым инфарктом миокарда была создана и оборудована по последнему слову медицины палата интенсивной терапии. Раньше пациентов с острым инфарктом миокарда на "скорой" доставляли в реанимацию первой городской больницы, где процедуры и неотложный мониторинг проводил врач анестезиолог-реаниматолог, не имеющий специального кардиологического образования. Сегодня с введением в строй новой палаты интенсивной терапии с современным кардиологическим оборудованием, в течение 1-2 суток пациенту будет проводиться системный тромболизис, временная эндокардиальная стимуляция миокарда, экстренная электрическая кардиоверсия и дефибрилляция. "Впервые во Владивостоке появился автоматический электрический дефибриллятор, - рассказывает главный врач МУЗ ГКБ №1 Сергей Лебедев, - который в момент оказания пациенту медицинской помощи самостоятельно "следит" за его состоянием и сообщает вслух о том, что врачам необходимо сделать в данный момент для улучшения состояния сердечно-больного". Все эти нововведения позволили снизить смертность от инфарктов во Владивостоке и улучшить работу инфарктного отделения.

Бюджет города для палаты интенсивного наблюдения и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями позволил закупить оборудования на 200 тысяч рублей. Из бюджета ТФОМСа был выделен 1 миллион 90 тысяч рублей на оборудование мониторинга и функциональные кровати. Еще 900 тысяч рублей, выделенные за счет платных услуг больницы, пошли на дополнительное оборудование, ремонт, кислородопровод, систему кондиционирования, мебель.

В планах городской администрации совместно с Фондом обязательного медицинского страхования закупка дополнительного оборудования для инфарктного отделения городской больницы №1, а так же создание такого блока в приемном отделении.

«Золотой Рог».

Автор: Алиса Кузьмина
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