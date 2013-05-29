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Во Владивостоке открылся российско-японский медицинский центр
29 мая на базе санатория «Строитель» (ул. Маковского, 121) состоялось открытие первого российско-японского диагностического медицинского центра. В торжественной церемонии открытия центра «Хокуто» принял участие и глава города Игорь Пушкарёв.
«Сегодня в городе строятся поликлиники и медицинские центры. Скоро будет открыт медцентр на острове Русском. Но предприятие с частными иностранными инвестициями - пока еще редкость, и поэтому это событие очень значимо для Владивостока,- подчеркнул Игорь Пушкарёв. - Японцы долго присматриваются, решаются, но если уже решение принято, то дело будет долгим и основательным. Традиционное японское качество и щепетильность будут очень полезны для опыта и наших медучреждений. Новые стандарты, новые подходы мирового уровня в медицинской диагностике пришли во Владивосток с началом работы этого центра».
Подобного медицинского центра нет в России. Здесь представлено самое современное оборудование. Теперь владивостокцы и приморцы получили возможность воспользоваться современными технологиями в области диагностики заболеваний, не уезжая далеко, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Программа обследований диагностического центра «Хокуто» позволяет проводить скрининг головного мозга, брюшной полости, сердца, обследование метаболического синдрома. В центре работают как российские специалисты с большим опытом работы в практическом здравоохранении, так и японские специалисты. Уже сегодня всё готово к приему первых пациентов.
Более подробную информацию о российско-японском медицинском центре «Хокуто» можно узнать на сайте - www.hokuto.ru и по тел.: (423) 238-60-42.
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хорошо, диагностируют заболевание (скрининг сделают), а дальше что? Скажут лечить в дорогой клинике в Японии. Отличный бизнес.