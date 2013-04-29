Ирина Чазова: Мы должны научиться сохранять тот дар, который называется здоровьем

Предотвратить инфаркты и инсульты гораздо проще и дешевле, чем устранять их последствия. Сегодня государство готово приложить все усилия для того, чтобы вести здоровый образ жизни в России стало модно, престижно и... выгодно. Таков главный вывод Дня профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, который прошел во Владивостоке 26 апреля в рамках национального проекта «Ваше здоровье – будущее России».

Инициатором проекта стало Российское медицинское общество по артериальной гипертонии при поддержке комитета Государственной Думы по охране здоровья.

День начался с научной конференции врачей-кардиологов, эндокринологов и терапевтов Приморского края, на которой выступили Ирина Чазова, профессор, директор института клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова РКНПК; Ольга Остроумова, Вице-президент Российского Медицинского общества по артериальной гипертонии; Сергей Дорофеев, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья, заслуженный врач РФ.





После состоялась пресс-конференция для журналистов, посвященная вниманию и роли СМИ в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, которые занимают первое место среди причин смертности в России.

Досье: Ежегодно сердечно-сосудистые патологии уносят жизни 1,3 млн россиян — это 57% от общего показателя смертности. Безусловные лидеры — ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертония с ее осложнениями — инфарктами и инсультами, которые врачи называют сосудистыми катастрофами.

"Десять процентов здоровья нации зависит от здравоохранения, а пятьдесят - от образа жизни людей, - объясняет Ирина ЧАЗОВА, Президент Российского медицинского общества по артериальной гипертонии, директор Института клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова РКНПК, член-корреспондент РАМН. – Нам необходимо закрепить в людях мысль, что они должны сами заботиться о себе, всегда прислушиваться к собственным ощущениям. Мы должны научиться сохранять как можно больше тот дар, который называется здоровьем. Это экономия любых ресурсов – финансовых и людских, а ведь мы, специалисты медицины обязаны жить по средствам, поэтому надо как можно более эффективно распоряжаться теми не очень большими деньгами, которыми мы располагаем. И ранняя профилактика тяжелых заболеваний – это наиболее разумное вложение денег, потому как лечение этих самых болезней очень дорогостоящее. Необходимо обратить внимание к этому вопросу и молодежи. Пока человек молод, он зачастую пренебрегает правилами здорового образа жизни, но сама молодость выступает мощным фактором антириска. Однако молодость, увы, не вечна, и если пустить все на самотек, то уже к 35 годам человек может получить серьезные проблемы со здоровьем».

Олег БУБНОВ, директор департамента здравоохранения Приморского края, напомнил, что во Владивостоке, на набережной Цесаревича, каждую субботу в 10.00 проводится «Прогулка с врачом» c Анжелой Кабиевой, главным врачом Владивостокского клинико-диагностического центра: здесь все желающие могут не только совершить утренний моцион, но и получить квалифицированную консультацию доктора. Пройденные пешком 3-5 км в день помогают существенно снизить риск сосудистых осложнений и переломов.

Как рассказали участники пресс-конференции, чтобы вовремя обнаружить неполадки в сердечно-сосудистой системе и скорректировать их на ранних стадиях, в России будет проводиться всеобщая диспансеризация. Каждый гражданин сможет пройти ее бесплатно по месту жительства, предъявив полис ОМС. В Приморском крае подготовка к диспансеризации идет уже полным ходом, рассказал Олег Бубнов. В отдаленных районах края будут работать мобильные клиники.

На первом этапе диспансеризации проводится скрининг, который включает в себя определение индекса массы тела, объема талии, содержания холестерина и глюкозы в крови, измерение артериального давления. На втором этапе проводится углубленное обследование для тех, кто по результатам скрининга попал в зону риска. Для каждого пациента будет составляться карта здоровья с конкретными рекомендациями.

Как отметил Сергей ДОРОФЕЕВ, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, Заслуженный врач РФ, "к сожалению, во всех своих недугах люди ругают врачей, однако, мы наоборот стараемся, чтобы они не болели. Но для этого в стране необходимо создать целую индустрию здоровья, которая должна функционировать как на государственном, так и на частном уровне, с активным вовлечением в этот процесс представителей всего общества. Сегодня, когда речь идет о модернизации здравоохранения, надо понимать, что самая большая реформа впереди. Так, в федеральном законе № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» прописано, что каждый человек обязан сохранять и укреплять свое здоровье, только не сказано каким образом. Сейчас мы работаем над тем, как замотивировать наших соотечественников быть здоровыми".





Комитет Госдумы по охране здоровья ратует за создание системы социально-экономической мотивации, которая должна быть прописана на государственном уровне.

«Можно, к примеру, уменьшить ставку налога на прибыль для тех работодателей, которые вкладывают средства в здоровье своих сотрудников, - рассуждает Сергей Дорофеев. - Или, если человек в течение года ни разу не был на больничном, он может получить к отпуску дополнительный день-два (напомню, что сейчас работодатель оплачивает первые 3 дня больничного из собственных средств). Еще одно предложение — законодательно предусмотреть, чтобы действие системы ОМС в полном объеме распространялось только на тех граждан, кто раз в год проходит бесплатную диспансеризацию. Депутаты готовы работать в этом направлении, если такие предложения получат общественную поддержку, - отметил Дорофеев.

Прямо с пресс-конференции отряд журналистов отправился на бесплатный скрининг, который проходил в Центре здоровья при Владивостокском клинико-диагностическом центре (ул. Светланская, 131). Проверив себя на 5 факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), журналист ZRPRESS.Ru остался доволен своим артериальным давлением, уровнем холестерина и сахара в крови. Пройти скрининг все желающие могут, предварительно записавшись в регистратуре или по телефону (226-38-11). При посещении Центров здоровья необходимо иметь: паспорт, полис ОМС.





Анастасия ВЛАСЕНКО, ZRPRESS.Ru, Владивосток.