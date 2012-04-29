Медицинский центр ДВФУ на Русском начнёт работу в сентябре

В рамках рабочей поездки по Приморскому краю в середине апреля первый заместитель председателя правительства РФ Игорь ШУВАЛОВ осмотрел строящиеся объекты на острове Русском и потребовал ускорить темпы строительства медицинского центра.

Игорь Шувалов поставил задачу - до сентября полностью оборудовать травмпункт и кабинеты оказания первичной медицинской помощи. Также около медицинского центра ДВФУ необходимо построить вертолетную площадку для экстренных ситуаций, отметил визитер. Президент ЗАО «Крокус Интернешнл» Арас АГАЛАРОВ (представитель генерального подрядчика) заверил, что основные строительные работы будут завершены к началу августа. Поставка медицинского оборудования начнётся в мае. Сейчас идёт формирование штата будущего медцентра.

После окончания саммита АТЭС на Русском также будет возведён Центр позитронно-эмиссионной томографии. Применяемая технология позволяет диагностировать злокачественные опухоли на самых ранних стадиях, когда шансов на успешное лечение гораздо больше. Кроме диагностики раковых заболеваний, этот метод используется в нейрофизиологии и кардиологии. Общая стоимость проекта по созданию ПЭТ-центра оценивается в 5-6 млрд руб., но воплощаться в жизнь он будет поэтапно - сообщил директор Медицинского центра ДВФУ Олег ПАК.

«Журнал здоровья».