www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.26 р. 100 JPY: 57.17 р.
EUR: 73.96 р. 10 CNY: 95.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Саммит АТЭС - 2012
Распечатать

Медицинский центр ДВФУ на Русском начнёт работу в сентябре

29 Апреля 2012, 14:33 | Владивосток

В рамках рабочей поездки по Приморскому краю в середине апреля первый заместитель председателя правительства РФ Игорь ШУВАЛОВ осмотрел строящиеся объекты на острове Русском и потребовал ускорить темпы строительства медицинского центра.

Игорь Шувалов поставил задачу - до сентября полностью оборудовать травмпункт и кабинеты оказания первичной медицинской помощи. Также около медицинского центра ДВФУ необходимо построить вертолетную площадку для экстренных ситуаций, отметил визитер. Президент ЗАО «Крокус Интернешнл» Арас АГАЛАРОВ (представитель генерального подрядчика) заверил, что основные строительные работы будут завершены к началу августа. Поставка медицинского оборудования начнётся в мае. Сейчас идёт формирование штата будущего медцентра.

После окончания саммита АТЭС на Русском также будет возведён Центр позитронно-эмиссионной томографии. Применяемая технология позволяет диагностировать злокачественные опухоли на самых ранних стадиях, когда шансов на успешное лечение гораздо больше. Кроме диагностики раковых заболеваний, этот метод используется в нейрофизиологии и кардиологии. Общая стоимость проекта по созданию ПЭТ-центра оценивается в 5-6 млрд руб., но воплощаться в жизнь он будет поэтапно - сообщил директор Медицинского центра ДВФУ Олег ПАК.

«Журнал здоровья».

Автор: По материалам информагентств
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru