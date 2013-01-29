Проша должен жить!

Вы могли видеть фотографию этого малыша в различных соцсетях и на форумах, лентах новостных агентств, самодельных копилках, установленных в торговых центрах… Это не спам и не мошенничество. Это реальный владивостокский малыш Проша ПИСАЧЕВ, которому 2 года 10 месяцев. Это реальная приморская семья, столкнувшаяся со страшной БЕДОЙ и нуждающаяся в нашей с вами помощи.

Еще недавно эта семья жила спокойно и счастливо. Предновогодняя суета, ожидание праздника, поиск подарков для родных и друзей… Внезапно Проша стал жаловаться на боли в животе. УЗИ брюшной полости в клинике «Аленка» показало объемное образование, и малыш был направлен в ГБУЗ КДКБ №1. У ребенка наблюдалась кишечная непроходимость, сдавливание мочевого пузыря и почек. Повторное УЗИ показало рост образования, и родители Проши связались с госпиталем «Северанс» и экстренно вылетели в Южную Корею. 31 декабря, когда большинство приморцев заканчивали приготовления к встрече главного праздника года, семья Писачевых узнала страшный диагноз – онкология. Рабдомиосаркома эмбриональная.

Вместо встречи с Дедом Морозом Прошке предстояли совсем другие встречи – с корейскими докторами. Малышу был назначен курс химиотерапии. 10-12 процедур с интервалом три недели стоят около $50 тысяч. Затем ему понадобится операция и, возможно, не одна, стоимостью около $30 тысяч каждая. Пересадка костного мозга оценивается в $250-300 тысяч. Добавим к этому пребывание в стационаре во время всего курса терапии… В общем, предварительная сумма лечения составляет порядка $500 тысяч, или 15 млн рублей. Родители использовали собственные средства и собранные друзьями, выставили на продажу автомобиль и квартиру, но этих денег все равно не хватит на лечение. Без нашей с вашей помощи им не вытянуть Прошку.

Сейчас они по-прежнему в Корее. За Прохора переживает и борется огромное количество людей. А папа Максим ежедневно делится с интернет-сообществом новостями: «Прохор героически выдержал все перевязки… Проха реальный пацан, он меня иногда поражает пониманием происходящего и взрослыми рассуждениями. Теперь он уже начинает следить за мной, а не я за ним. Говорит: «Папа, надень маску», когда я забываю, и делает это с неподдельным упреком и негодованием. Медперсонал его уже полюбил за живую мимику и неординарную реакцию на происходящее…». «Прохор не падает духом, держится молодцом и не капризничает особо…»

Малышу непросто – рвота, боли и прочие симптомы химии. А он не только держится молодцом, но и переживает о других. Папа Максим продолжает: «Вчера вечером ходили в гости к Маше (3-летняя приморская девочка с онкологическим диагнозом, проходящая лечение в том же госпитале – прим. ред.) Гуляли вместе по этажу. После прогулки Проха вспомнил сказку про цветик-семицветик (я рассказывал ему ее месяц назад). Помните смысл? Девочка истратила последний лепесток, загадав желание, чтобы больной мальчик поправился. Попросил меня рассказать сказку еще раз и заявил, что тоже загадал желание - чтобы Маша поправилась. Я, извините за слэнг, выпал в осадок...Очень хочется, чтобы Прошкино желание исполнилось!"

Новости от 28 января: «Прошка уставший, заснул не дождавшись обеда. У него сохраняются болезненные ощущения во время частого мочеиспускания, очень сильно плачет при этом. Такова реакция на химиотерапию. Утром лечащий врач напомнил о постельном режиме: опухоль может лопнуть… В остальном все хорошо, в перерывах между болью Проха улыбается, кушает мамину стряпню и в 147-й раз смотрит свой любимый мультик «Лови волну» про серфингистов. Говорит: «Вырасту - буду гонять на серфе!».

Сборы средств идут, но денег по-прежнему не хватает. «ЗР» обращается к своей аудитории за поддержкой.

Почти 10 млн рублей, собранных в пользу 5-летнего Саши Марченко и 9 млн на лечение 3-летней Маши Семеновой показали, что мы, приморцы, многое можем. 15 миллионов, требующиеся Прошке, могут показаться неподъемной суммой. Однако это не так. Не помню, кто сказал: «Нет такой пропасти, через которую любовь не смогла бы перекинуть мост». И 15 млн рублей – это не пропасть, а кратковременное препятствие на пути к здоровью и жизни нашего малыша. Любовь действительно творит чудеса. Проша Писачев обязательно поправится и, как герой любимого мультфильма еще погоняет на серфе! Малыш БУДЕТ ЖИТЬ. Поможем?

Реквизиты для оказания помощи:

ОАО Альфа-Банк, счет 40817810808600014643, кор/счет 30101810200000000593, в ОПЕРУ Московского ГТУ

ЦБ РФ, БИК 044525593, ИНН 7728168971, Писачев Максим Александрович



Сбербанк карта 4276850020150626 Писачев Максим Александрович



Qiwi кошелек 9084484886



Кошелек Яндекс Деньги 410011747580674

Карта Сбербанка 4276880013461987 Анна Викторовна Ч.

или на счет:

Получатель: Чернова Анна Викторовна

Счет получателя: 40817810450002943110.

Банк получателя: Дальневосточный Банк ОАО Сбербанка России г. Хабаровск.

Кор/сч.: 30101810600000000608 в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю.

БИК 040813608.

ИНН 7707083893.

КПП 790102001.

Назначение платежа: Зачисление на карту 639002509016408547 Анны Викторовны Черновой. Без НДС.

Татьяна СУШЕНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.