Во Владивостоке открывается новая детская поликлиника. С пещерой

24 ноября, во Владивостоке состоится торжественное открытие новой детской поликлиники. Медицинское учреждение построено в рекордные сроки и уже нашпиговано самым современным оборудованием. Поликлинику будет обслуживать жителей нового городского микрорайона «Снеговая падь».

В этой детской поликлинике малышей будут принимать узкие специалисты, а также будет создана клинико-диагностическая лаборатория, дневной стационар, отделение восстановительного лечения с современным залом лечебной физкультуры и галокамера. Последнюю называют соляной пещерой. Атмосфера в ней располагает к отдыху и расслаблению. Соляные сталактиты, необычный рельеф стен, которые покрыты слоем соли, спокойная музыка и удобные релаксационные кресла. Галотерапия оказывает оздоравливающее действие, снимает стресс и применяется как для профилактики, так и для лечения заболеваний органов дыхания и кожных заболеваний. Планируется, что эта поликлиника будет обслуживать детей Советского района.

Что касается филиалов поликлиники №8, расположенных на ул. Багратиона, 6 и на проспекте 100-летия Владивостоку, 145, то они продолжат работу в прежнем режиме. В этих филиалах родители со своими детьми смогут посетить педиатров, сдать анализы и сделать прививки.