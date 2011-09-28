Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморцам предлагают пройти водородный тест
Осень и весна – переходные периоды, во время которых происходит перестройка организма. И именно в эти периоды случаются обострения хронических заболеваний, особенно у городских жителей, у которых снижена общая активность организма в результате нерегулярного питания, стресса, плохой экологии и т.д. В связи с этим появляются различного рода недомогания. Поэтому очень важно поддерживать свое физическое состояние в тонусе.
Наиболее часто гастроэнтерологи отмечают обострение хронических заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки. Среди хронических заболеваний верхних отделов пищеварительного тракта следует выделить хронический гастрит, хронический дуоденит и язвенную болезнь желудка. Как правило, две первые патологии сочетаются друг с другом и приводят к утяжелению общего самочувствия человека.
«Сезонные обострения желудочно-кишечных заболеваний связаны со снижением иммунитета, недостатком витаминов, некоторой усталостью организма, - говорит врач-гастроэнтеролог поликлиники «Меридиан Здоровья» Ирина ШУЛЬГА. Но в последнее время четкая связь между сезоном года и обострением тех или иных заболеваний не всегда прослеживается. Это объясняется еще и тем, что 90% населения инфицировано «хеликобактер пилори», микроорганизмом, который вызывает заболевания желудка и 12-перстной кишки. И если проведена качественная антибактериальная терапия, направленная на уничтожение данной бактерии, то обострение заболевания в течение года бывает не чаще чем в 5% случаев».
По словам Ирины Шульги, чтобы избежать обострения или же развития патологического процесса в желудочно-кишечном тракте, очень важно соблюдать несколько простых правил. Очень важно уменьшить агрессивное воздействие провоцирующих факторов, таких как алкоголь и курение, последний из которых оказывает сильное влияние на состояние слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Сейчас считается, что никотин оказывает большее негативное воздействие на поджелудочную железу, нежели алкоголь. Именно никотин играет значительную роль в возникновении рака поджелудочной железы.
К числу негативных факторов, влияющих на возникновение или обострение гастроэнтерологических заболеваний, относятся бесконтрольный прием лекарственных средств и пищевых биологических добавок. Многочисленные и очень популярные сейчас обезболивающие препараты вызывают повышение кислотообразующей функции желудка, могут вызывать эрозивные язвенные поражения.
Ранее считалось, что легкие являются органами, которые используются только для дыхания. Таким образом, предполагалось, что в выдыхаемом воздухе могут присутствовать только компоненты из воздуха, которыми мы дышим. Поэтому анализ выдыхаемых газов проводили по определению кислорода и углекислого газа. На сегодняшний день известно, что в выдыхаемом человеком воздухе содержится более двух тысяч веществ. Таким образом, показано, что легкие еще и выделяют газы, являющиеся продуктом метаболизма клеток и микроорганизмов человека. Одним из таких газов является водород – продукт жизнедеятельности кишечных бактерий. Определение выдыхаемого водорода интересно с диагностической точки зрения, поскольку он является маркером определенных заболеваний, в том числе и желудочно-кишечных.
На сегодняшний день существует дыхательный тест, который помогает поставить диагноз при синдроме раздраженной толстой кишки, непереносимости лактозы (первичной или вторичной), фруктозы, пищевой аллергии, синдроме избыточного бактериального роста, циррозе печени и других патологиях желудочно-кишечного тракта.
Суть метода в том, что водород не выделяется клетками организма человека, и увеличение его концентрации в выдыхаемом воздухе возможно, только в процессе анаэробного обмена веществ бактерий, а основное место заселения таких бактерий – кишечник. Таким образом, верным будет предположение о том, что практически весь водород, выдыхаемый человеком в состоянии покоя, является результатом жизнедеятельности анаэробов, то есть микробов, живущих в кишечнике. Следовательно, измеряемый в выдыхаемом воздухе водород позволяет получить информацию о количестве анаэробных бактерий в кишечном тракте и их метаболической активности, основная часть которых обитает в толстой кишке.
Пройти тест можно в поликлинике для всей семьи «Меридиан здоровья». Водородный тест является достоверным, удобным и безопасным для пациента способом исследования функциональных кишечных расстройств. А это немаловажно в постановке диагноза и успешном лечении множества гастроэнтерологических заболеваний.
Новости тематики
- ДВФУ получил право проводить клинические испытания медицинских изделий и лекарств
- Перинатальный центр Приморья заинтересовал итальянцев
- Во Владивостоке растет количество томографов
- Курильщикам во Владивостоке предлагали обменять сигареты на гематоген (фото)
- Во Владивостоке завершился "Форум индустрии здравоохранения – Дальний Восток 2016"
- Министр здравоохранения России провела во Владивостоке встречу со своим корейским коллегой
- Перспективы импортозамещения лекарственных препаратов обсудили во Владивостоке
- Пациенты СПИД-Центра во Владивостоке хотят отказаться от лечения
- Во Владивостоке эксперты обсудили неинфекционную эпидемию XXI века
- Приморских йогов дождь не испугал
Новости раздела
- ДВФУ получил право проводить клинические испытания медицинских изделий и лекарств
- В ТГМУ - за новыми знаниями
- Перинатальный центр Приморья заинтересовал итальянцев
- 51-летняя жительница Приморья рискнула и сделала невозможное
- Стоматологическая клиника университета "Чосон" пригласила представителей медицинского туризма Владивостока
- Японцы намерены построить во Владивостоке амбулаторный реабилитационный центр
- Во Владивостоке растет количество томографов
- Во Владивостоке началась достройка важнейшего медицинского учреждения
- Во Владивостоке студенты создают оригинальные биопротезы верхних и нижних конечностей
- Во Владивостоке провели уникальные операции на сердце
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Дарькин развеселил рыбаков
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- Новая услуга доступна для бизнеса в Приморье
- Во Владивостоке несуществующий поселок готовит обращение к Владимиру Путину
- На Сахалине "Горный воздух" начнет новый горнолыжный сезон в обновленном виде
- На Камчатке туристический поток увеличился более чем в два раза