Приморцам предлагают пройти водородный тест

Осень и весна – переходные периоды, во время которых происходит перестройка организма. И именно в эти периоды случаются обострения хронических заболеваний, особенно у городских жителей, у которых снижена общая активность организма в результате нерегулярного питания, стресса, плохой экологии и т.д. В связи с этим появляются различного рода недомогания. Поэтому очень важно поддерживать свое физическое состояние в тонусе.

Наиболее часто гастроэнтерологи отмечают обострение хронических заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки. Среди хронических заболеваний верхних отделов пищеварительного тракта следует выделить хронический гастрит, хронический дуоденит и язвенную болезнь желудка. Как правило, две первые патологии сочетаются друг с другом и приводят к утяжелению общего самочувствия человека.

«Сезонные обострения желудочно-кишечных заболеваний связаны со снижением иммунитета, недостатком витаминов, некоторой усталостью организма, - говорит врач-гастроэнтеролог поликлиники «Меридиан Здоровья» Ирина ШУЛЬГА. Но в последнее время четкая связь между сезоном года и обострением тех или иных заболеваний не всегда прослеживается. Это объясняется еще и тем, что 90% населения инфицировано «хеликобактер пилори», микроорганизмом, который вызывает заболевания желудка и 12-перстной кишки. И если проведена качественная антибактериальная терапия, направленная на уничтожение данной бактерии, то обострение заболевания в течение года бывает не чаще чем в 5% случаев».

По словам Ирины Шульги, чтобы избежать обострения или же развития патологического процесса в желудочно-кишечном тракте, очень важно соблюдать несколько простых правил. Очень важно уменьшить агрессивное воздействие провоцирующих факторов, таких как алкоголь и курение, последний из которых оказывает сильное влияние на состояние слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Сейчас считается, что никотин оказывает большее негативное воздействие на поджелудочную железу, нежели алкоголь. Именно никотин играет значительную роль в возникновении рака поджелудочной железы.

К числу негативных факторов, влияющих на возникновение или обострение гастроэнтерологических заболеваний, относятся бесконтрольный прием лекарственных средств и пищевых биологических добавок. Многочисленные и очень популярные сейчас обезболивающие препараты вызывают повышение кислотообразующей функции желудка, могут вызывать эрозивные язвенные поражения.

Ранее считалось, что легкие являются органами, которые используются только для дыхания. Таким образом, предполагалось, что в выдыхаемом воздухе могут присутствовать только компоненты из воздуха, которыми мы дышим. Поэтому анализ выдыхаемых газов проводили по определению кислорода и углекислого газа. На сегодняшний день известно, что в выдыхаемом человеком воздухе содержится более двух тысяч веществ. Таким образом, показано, что легкие еще и выделяют газы, являющиеся продуктом метаболизма клеток и микроорганизмов человека. Одним из таких газов является водород – продукт жизнедеятельности кишечных бактерий. Определение выдыхаемого водорода интересно с диагностической точки зрения, поскольку он является маркером определенных заболеваний, в том числе и желудочно-кишечных.

На сегодняшний день существует дыхательный тест, который помогает поставить диагноз при синдроме раздраженной толстой кишки, непереносимости лактозы (первичной или вторичной), фруктозы, пищевой аллергии, синдроме избыточного бактериального роста, циррозе печени и других патологиях желудочно-кишечного тракта.

Суть метода в том, что водород не выделяется клетками организма человека, и увеличение его концентрации в выдыхаемом воздухе возможно, только в процессе анаэробного обмена веществ бактерий, а основное место заселения таких бактерий – кишечник. Таким образом, верным будет предположение о том, что практически весь водород, выдыхаемый человеком в состоянии покоя, является результатом жизнедеятельности анаэробов, то есть микробов, живущих в кишечнике. Следовательно, измеряемый в выдыхаемом воздухе водород позволяет получить информацию о количестве анаэробных бактерий в кишечном тракте и их метаболической активности, основная часть которых обитает в толстой кишке.

Пройти тест можно в поликлинике для всей семьи «Меридиан здоровья». Водородный тест является достоверным, удобным и безопасным для пациента способом исследования функциональных кишечных расстройств. А это немаловажно в постановке диагноза и успешном лечении множества гастроэнтерологических заболеваний.