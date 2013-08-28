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Интернет-портал "Владмедицина.ру" празднует четырехлетие
За эти годы портал прошел путь от городского справочника до влиятельного специализированного ресурса региона. Наши поздравления коллегам!
Сегодня на портале можно познакомиться с новостями медицины в регионе, стране и мире, найти актуальную справочную и правовую медицинскую информацию, получить онлайн-консультации ведущих специалистов Приморского края и многое другое.
Аналогов этому отраслевому проекту нет вплоть до Красноярска. Ежедневно портал посещает более трех тысяч пользователей. Аудитория «Владмедицины.ру» - это не только армия пациентов, но и медицинские работники, руководители частных и государственных медицинских организаций, чиновники от здравоохранения, студенты медицинских вузов и все, кто интересуется медициной и своим здоровьем. На «Владмедицину.ру» ссылаются крупнейшие информационные агентства региона, портал обращает внимание власти на острые проблемы отрасли. И очень важно, что власть реагирует на эти сигналы.
«Для нас очень ценно мнение и признание лучших представителей системы здравоохранения Приморского края - говорит Кирилл МОСОЛОВ, главный редактор портала, врач акушер-гинеколог, к. м. н., исполнительный директор НП «Объединение негосударственных медицинских организаций Приморского края». - Мы стараемся давать реалистичную картину деятельности частных и государственных медицинских организаций, популярно излагать сведения о последних достижениях отрасли, о ходе модернизации здравоохранения. Не менее важно и что, что мы активно освещаем общественные процессы, в том числе консолидацию предпринимательского медицинского сообщества. Все это способствует развитию частной медицины и повышению статуса врача в нашем регионе».
Среди партнеров проекта – Национальный союз региональных объединений частной системы здравоохранения (г. Москва), Центр стратегических инициатив «Частное здравоохранение» (г. Москва), некоммерческое партнерство «Объединение негосударственных медицинских организаций Приморского края (г. Владивосток), Центр медицинского права (г. Омск) и другие.
При непосредственном участии «Владмедицины.ру» в крае проводятся важные мероприятия для представителей медицинского бизнеса. Так, например, в прошлом году состоялась первая практическая конференция, посвященная вопросам развития частной медицины. Сегодня идет подготовка к Первому форуму частных медицинских организаций Дальнего Востока, который пройдет 26–27 сентября 2013 г. во Владивостоке. Планируется, что в работе форума примут участие более 100 представителей из 9 субъектов ДФО, а также гости из других регионов Российской Федерации. Форум проводится в преддверии Второго Национального конгресса частных медицинских организаций России.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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