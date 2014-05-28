"Пульс жизни" проверили во Владивостоке

В профилактическом скрининге для оценки состояния сердечно-сосудистой системы поучаствовали сотрудники ОАО «Владхлеб» в период с 23 по 26 мая во Владивостоке. В рамках всероссийской программы «Пульс жизни» при поддержке Департамента здравоохранения Приморского края более 300 человек абсолютно бесплатно смогли пройти медицинское обследование.

Приморский край стал десятым регионом Российской Федерации, который присоединился к программе «Пульс жизни». Цель данного проекта – привлечь внимание трудоспособного населения к своему здоровью. Согласно статистике, болезни органов кровообращения являются основной причиной смертности в России. Только на территории Приморского края такими заболеваниями страдают около 360 тысяч человек.

В ходе обследования работникам измеряли индекс массы тела (рост, вес, объем талии), уровень сахара и холестерина в крови, артериальное давление. Кроме того, медики провели тестирование на наличие факторов риска по российской модели оценки ОРИСКОН, которая дает более точные результаты по сравнению с зарубежными аналогами. После обработки данных все участники получили персональные советы по улучшению состояния здоровья.

И хотя специалисты отметили, что в целом показатели соответствуют среднестатистическому уровню по России, риски развития сердечно-сосудистых заболеваний все еще высоки. Так, уровень артериального давления, не соответствующий норме, был выявлен у 47% сотрудников, а повышенный уровень холестерина – у 49%.

По сообщению медиков, большинство выявленных факторов риска связаны с наличием вредных привычек и нездоровым образом жизни.

Магистр общественного здравоохранения Маринэ Гамбарян рассказала, что сохранить здоровье можно и без употребления лекарственных препаратов - если стараться вести здоровый образ жизни.

- Мы сами несем ответственность за свое здоровье. Профилактика – один из действенных методов борьбы с подобными заболеваниями. Если придерживаться простых правил, то можно уберечь себя от многих проблем. Например, прекращение курения способно снизить риск развития заболеваний на целых 50%, изменение питания - на 40 %, прекращение употребления алкоголя – на 15%, увеличение физической активности – на 20-30%. Еще желательно отказаться от энергетических напитков и ограничить количество кофе.

Светлана ПРУДНИКОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.