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"Пульс жизни" проверили во Владивостоке

28 Мая 2014, 14:19 | Владивосток

В профилактическом скрининге для оценки состояния сердечно-сосудистой системы поучаствовали сотрудники ОАО «Владхлеб» в период с 23 по 26 мая во Владивостоке. В рамках всероссийской программы «Пульс жизни» при поддержке Департамента здравоохранения Приморского края более 300 человек  абсолютно бесплатно смогли пройти медицинское обследование. 

Приморский край стал десятым регионом Российской Федерации, который присоединился к программе «Пульс жизни». Цель данного проекта – привлечь внимание трудоспособного населения к своему здоровью. Согласно статистике, болезни органов кровообращения являются основной причиной смертности в России. Только на территории Приморского края такими  заболеваниями страдают около 360 тысяч человек.  

В ходе обследования работникам измеряли индекс массы тела (рост, вес, объем талии), уровень сахара и холестерина в крови,  артериальное  давление. Кроме того, медики провели тестирование на наличие факторов риска по российской модели оценки ОРИСКОН, которая дает более точные результаты по сравнению с зарубежными аналогами. После обработки данных все участники получили персональные советы по улучшению состояния здоровья.

И хотя специалисты отметили, что в целом показатели соответствуют среднестатистическому уровню по России, риски развития сердечно-сосудистых заболеваний все еще высоки. Так, уровень артериального давления, не соответствующий норме, был выявлен у 47% сотрудников, а повышенный уровень холестерина – у 49%.
По сообщению медиков, большинство выявленных факторов риска связаны с наличием вредных привычек и нездоровым образом жизни.
Магистр общественного здравоохранения Маринэ Гамбарян рассказала, что сохранить здоровье можно  и без употребления лекарственных препаратов - если стараться вести здоровый образ жизни.

-  Мы сами несем ответственность за свое здоровье. Профилактика – один из действенных методов борьбы с подобными заболеваниями. Если придерживаться простых правил, то можно уберечь себя от многих проблем. Например, прекращение курения способно снизить риск развития заболеваний  на  целых 50%, изменение питания  -  на 40 %, прекращение употребления алкоголя – на 15%, увеличение физической активности – на 20-30%. Еще желательно отказаться от энергетических напитков и ограничить количество кофе.

Светлана ПРУДНИКОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: Соб. инф.
Теги: медицина  скрининг  здравоохранение  Владхлеб  профилактика  предприятия 



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