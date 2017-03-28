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Во Владивостоке началась достройка важнейшего медицинского учреждения
Строители приступили к достройке палаточного корпуса онкологического диспансера во Владивостоке. Работы планируется завершить к концу текущего года, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Площадь четырехэтажного здания – четыре тысячи квадратных метров, на каждом этаже – отдельный пищеблок. Палаточный корпус рассчитан на 40 коек, каждая из них как небольшая однокомнатная квартира, с собственным санузлом и душем. Строительная готовность палаточного корпуса на сегодняшний день составляет около 60%.
Новый подрядчик вышел на объект около месяца назад, в первую очередь провел ревизию всех имеющихся систем и выполнил прокладку электрических сетей. По словам представителя подрядчика, сейчас на объекте ведется монтаж инженерных систем, только вентиляционных камер здесь – более 40.
«Система электроснабжения готова на 80%. Штукатурные работы ведутся одновременно на трех этажах, готовимся к монтажу подвальных помещений. Далее предстоит выполнить монтаж лифтового оборудования, это два пассажирских и один грузовой лифты, а также внутреннюю отделку и благоустройство территории. Площадь полов и потолков составляет около четырех тысяч квадратов, площадь стен – 11 тысяч», – отметил Максим Колпаков.
В настоящее время на объекте трудятся 60 специалистов, в ближайшее время подрядчик планирует увеличить их количество до 200.
По словам и.о. директора департамента градостроительства Максима Веденева, предыдущий подрядчик допустил ряд ошибок, это несколько усложнит работу, но уложиться должны в назначенный срок – здание должно быть сдано в эксплуатацию к концу текущего года.
«Палаточный и лечебно-диагностический корпусы будут сдаваться в комплексе, как единое сооружение. Конкурс на достройку последнего будет объявлен в ближайшее время», – подчеркнул руководитель департамента.
Отметим, по словам губернатора Приморья Владимира Миклушевского, завершение строительства объекта – одна из приоритетных задач на сегодняшний день. Для медицинского учреждения закуплено высокотехнологичное оборудование общей стоимостью более 550 миллионов рублей. Это два высокоэнергетических линейных ускорителя для проведения контактной лучевой терапии, два аппарата компьютерной томографии для проведения радиоизотопных исследований и аппарат магниторезонансной терапии.
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Вот при чём здесь Миклушевский. . . в каждую дыру засунут. .