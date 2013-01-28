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Приморские врачи не могут в одиночку справиться с туберкулёзом
Медики бьют тревогу. В Приморье около половины пациентов с выявленным туберкулёзом прерывают лечение или совсем не желают лечиться, представляя опасность для окружающих. Многие родители отказываются делать своим детям профилактические прививки и проводить диагностику туберкулёза по методу реакции Манту. Об этом говорили на пресс-конференции «Приморье против туберкулёза» ведущие специалисты края и главный детский фтизиатр России Валентина АКСЁНОВА.
Каждый день туберкулёз уносит жизни 60 россиян. Наша страна занимает 13-е место в мире по уровню заболеваемости туберкулёзом. А в Приморье показатели заболеваемости выше среднероссийских в 2,6 раза — среди взрослых, в 2,5 раза — среди детей. Каждый год в крае выявляется до трёх тысяч заболевших. Но даже при такой сложной эпидситуации общество недостаточно информировано об опасности туберкулёза, нет понимания важности этой проблемы, сетуют специалисты.
Как же уберечь от опасной инфекции себя и своих детей? Здесь можно выделить три составляющих: профилактика, своевременная диагностика и своевременное лечение инфекции.
Портрет болезни
Туберкулёз не случайно называют социальным заболеванием. Светлана ВАРГАТАЯ, главный внештатный фтизиатр Приморского края, обрисовала типичный портрет больного туберкулёзом: мужчина 20-40 лет, чаще всего безработный, отбывший наказание в местах лишения свободы, страдающий алкоголизмом или наркоманией. Около 20% туберкулёзных больных являются носителями ВИЧ. В числе заболевших немало мигрантов из азиатских стран и лиц без определённого места жительства.
Разумеется, на этих людей сложно повлиять, по решению суда их принудительно доставляют в стационар, но больного нельзя держать за решёткой, и через какое-то время он снова уходит, и всё начинается сначала… В 2012 г. в принудительном порядке в тубдиспансеры Приморья было доставлено 100 человек.
Самое страшное, что больной открытой формой туберкулеза опасен для окружающих. Проехав в автобусе две остановки, он заражает в среднем 15-20 человек, из них два человека в течение года заболевают туберкулёзом.
В последние годы у фтизиатров появилось и такое понятие, как «туберкулёз бизнесмена». Болезнь выявляется у предпринимателей, которые подвержены постоянным стрессам, работают на износ и пренебрегают медицинским обследованием.
От Манту к Диаскинтесту
Не застрахованы от встречи с инфекцией и дети: они первыми реагируют на все негативные изменения. За последние 10 лет число впервые инфицированных детей с латентной (скрытой) туберкулёзной инфекцией увеличилось более чем в два раза. Инфекция может долгое время никак себя не проявлять, а потом в организме ребёнка выявляются остаточные посттуберкулёзные изменения. Исследования показали, например, что первичное бесплодие у женщин репродуктивного возраста в 10% случаев связано с перенесённым в детстве урогенитальным туберкулёзом.
Вот почему так важны профилактические прививки БЦЖ, которые, согласно национальному календарю вакцинации, малышам делают в роддоме. Даже если привитый ребёнок в будущем заболеет туберкулёзом, то перенесёт его в более лёгкой форме. Не менее важна диагностика туберкулёза в виде реакции Манту, которая проводится ребёнку ежегодно, чтобы «поймать» болезнь на ранней стадии и остановить размножение палочки Коха, пока она не нашла в организме «мишень».
Если врач обнаружил инфекцию в организме, но внешне она никак себя не проявляет, ни в коем случае нельзя отказываться от назначенных препаратов, подчёркивает Людмила МОТАНОВА, главный внештатный детский фтизиатр ДФО. Туберкулёз может протекать скрыто и принимать маски других заболеваний.
Многие родители отказываются делать ребёнку реакцию Манту по вполне понятной причине: этот метод зачастую даёт ложноположительную реакцию. Но сегодня уже появился новый препарат — Диаскинтест, точность которого составляет порядка 100%: он даёт положительную реакцию только тогда, когда палочка Коха начинает размножаться и представляет опасность для организма. Кроме того, Диаскинтест не вызывает побочных аллергических реакций. Это инновационный препарат, разработанный российскими учёными, которым уже заинтересовались зарубежные фтизиатры.
Приморье стало одним из пилотным регионов по использованию Диаскинтеста для массового обследования детского населения. С начала 2013 года дети старше 7 лет и подростки вместо Манту проходят Диаскинтест. Вводится этот препарат так же, как и Манту — внутрикожно, и результаты оцениваются сходным образом через 72 часа.
Взрослые проблемы
Взрослому здоровому человеку рекомендовано проходить флюорографию один раз в год, и для этого во всех районах края есть необходимое оборудование и специалисты, заверили эксперты, но доля взрослого населения, регулярно обследующегося на туберкулёз, в различных районах Приморья колеблется от 80% до 12%. А ведь обращение к врачу на ранней стадии заболевания гарантирует полное выздоровление, затраты на лечение составляют 10-24 тыс. руб. Лечение запущенных форм туберкулёза обходится в 1,2 млн руб. в год на одного больного, и результат лечения уже другой. «В России вакцинацию, диагностику и лечение туберкулёза полностью оплачивает государство, но нужно понимать, что это деньги налогоплательщиков, наши с вами деньги», - говорит Валентин ШУМАТОВ, ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета, председатель Совета ректоров вузов Приморского края.
Эксперты сообщили, что в ближайшее время вступит в действие нормативный акт, который определит права и обязанности муниципалитетов Приморского края по содействию борьбе с туберкулезом. Передача всех медучреждений Приморья в ведение краевых властей в январе 2012 г. усложнило этот процесс, констатировала Светлана Варгатая. В то же время, есть позитивные примеры — это Уссурийский городской округ, Октябрьский и Ханкайский районы. Опыт активных муниципалитетов предполагается использовать на других территориях. В последние годы были закуплены передвижные флюорографы для проведения обследования в отдалённых районах края, добавила Тамара КУРЧЕНКО, заместитель директора краевого департамента здравоохранения.
Если хочешь быть здоров
«В 90-е годы заболеваемость туберкулёзом в России выросла более чем в два раза, - рассказывает Валентина Аксёнова. - Были приняты необходимые программы, регулярно закупается оборудование, вакцины, лекарственные препараты в достаточном объеме, идёт разработка и внедрение новых методов диагностики и лечения, но в результате мы добились стабилизации показателей и лишь незначительного уменьшения».
Почему же не получается вернуться к показателям благополучных 80-х годов? Главную проблему фтизиатры видят не в системе здравоохранения, которая как раз хорошо «заточена» на борьбу с туберкулёзом, а в сознании людей, которые отказываются от профилактических прививок, диагностики, лечения и не уделяют своему здоровью должного внимания. Почему один организм, встретившись с палочкой Коха, заболевает туберкулёзом, а другому опасная бактерия не причиняет никакого вреда? Всё дело в состоянии вашего иммунитета, в один голос говорят эксперты. Лучшая профилактика туберкулёза — здоровый образ жизни и полноценное питание с достаточным содержанием белков.
Елена ВОЛКОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
На фото: белая ромашка — символ борьбы с туберкулёзом.
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Комментарии
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Псевдоним16:04, 28.01.2013#
Даже если больной пройдёт курс лечения в стационаре а дальше что? Кто на работу примет его или на предыдущей оставит и на что ему дальше жить кушать какие полноценные продукты у многих нет жилья. Водка наркотики вот его еда. Раньше каждого долечивали в противотуберкулёзных санаториях а теперь?На производстве его заставляли проходить обследования наблюдения у фтизиатра и нельзя было его увольнять. Квартиру давали по льготной очереди и определённое количество метров на самого больного обязательно помимо его близких с ним живущих. Цены на продукты ему положенные запредельные. Вот результат его лечения. Кто ему поможет?
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Поднимите уровень жизни и не будет никакого тубика, а то три четверти страны живут как нищие, а половина вообще в средневековье отброшена.