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Вежливость медперсонала поставят на контроль
Глава Владивостока призвал сотрудников медицинских учреждений быть более внимательными и отзывчивыми к пациентам.
В администрации города прошло совещание, посвященное вопросам повышения удовлетворенности качеством оказания медицинской помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения.
«Несмотря на модернизацию медицинских учреждений, закупку нового оборудования, уровень удовлетворенности пациентов качеством оказания помощи по-прежнему невысокий, - подчеркнула заместитель главы администрации Елена Щеголева. - В этом году на здравоохранение из федерального бюджета будет выделена рекордная сумма, и ее использование должно быть максимально эффективным. Таким, чтобы в конечном счете повысить не только качество диагностики и лечения, но и удовлетворенность горожан от посещения больниц и поликлиник».
По мнению специалистов, ощущение комфорта пациентов зависит не только от нового оборудования, уровня квалификации специалистов, но и от внешнего вида здания, регистратуры и кабинетов, а также от вежливости медицинского персонала. Поэтому в наступившем году максимальное внимание будет уделяться ремонту приемных покоев и кабинетов. Также решено регулярно проводить семинары и тренинги по работе с персоналом, чтобы сделать общение врача и пациента более корректным и уважительным. Рассматривается вопрос о возможности денежных доплат работникам приемного покоя, а также о введении должности дежурного администратора, который в случае необходимости проводит пациента в кабинет и ответит на все вопросы.
«Очень важно сделать так, чтобы горожанам было удобно и комфортно в муниципальных учреждениях здравоохранения, - подчеркнул глава города Игорь Пушкарёв. - Главврачам необходимо быть более внимательными к тому, что в стенах их учреждений происходит, самим общаться с пациентами, следить за тем, чтобы сотрудники были максимально вежливыми. Также нужно удобными сделать подъезды к больницам».
В этом году начинает действовать и еще одна муниципальная программа «Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями головного мозга». Она рассчитана на три года. За это время на базе ГКБ №1 и ГКБ №4 будут созданы два первичных сосудистых отделения, которые оснастят всем необходимым оборудованием, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
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