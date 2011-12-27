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Медицинский центр на о. Русском готов наполовину

27 Декабря 2011, 00:21 | Владивосток

Партнёром Дальневосточного федерального университета в создании медицинского центра на острове Русском станет Школа медицины им. Кека Университета Южной Калифорнии.

Меморандум о сотрудничестве подписали на прошлой неделе ректор ДВФУ Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ и декан Школы медицины им. Кека Кармен ПУЛИАФИТО, который прибыл во Владивосток.

«Перед нами стоит задача сделать высокотехнологичный медицинский центр, не имеющий аналогов в России, - подчеркнул директор центра Олег ПАК. – Стоимость проекта составляет порядка 7,5 млрд рублей, сейчас строительные работы выполнены на 70-75%, составлен перечень необходимого медицинского оборудования, ведётся подбор специалистов».

Отвечая на вопрос, чем подобное сотрудничество может быть полезно американским коллегам, директор Школы биомедицины ДВФУ Юрий ХОТИМЧЕНКО подчеркнул, что учёные российского Дальнего Востока находятся на передовых позициях в области нейробиологии, морфологических исследований, медицинской генетики, биоорганической химии.

Елена ВОЛКОВА, «Золотой Рог».

Автор: Елена Волкова
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