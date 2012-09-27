Приморские наркологи ратуют за возвращение системы ЛТП

Система принудительного лечения от алкоголизма и наркомании в нашей стране была отменена в 1994 году. В последние годы все чаще раздаются голоса за возрождение этой системы: она позволяла привлечь к лечению так называемых сохранных больных, у которых больше шансов вернуться к нормальной жизни. Если же человек дошел до третьей стадии зависимости и многое уже потерял, поставить его на ноги гораздо сложнее, говорит Валерий КОВАЛЕВ, заведующий отделением реабилитации Приморского краевого наркологического диспансера.

Пагубная зависимость уравнивает всех. В стенах наркологического центра встречаются люди из разных социальных слоев. Печальных и позитивных историй о банкирах, политиках, рабочих, безработных, прошедших через наркодиспансер, у Валерия Ковалева – сотни. Позитивных могло бы быть еще больше, если бы в России существовала государственная система побуждения к лечению, считает врач:

- Институт лечебно-трудовых профилакториев (ЛТП) не только продлял жизнь запущенным деградировавшим алкоголикам. Главный его позитив состоял в том, что ЛТП позволяли привлечь к лечению пациентов на более ранних стадиях зависимости, когда вероятность выздоровления и возвращения к нормальной жизни значительно выше. На третьей стадии, когда человек начинает уже терять человеческий облик – а таких пациентов в процентном отношении сегодня становится все больше, - избавиться от зависимости гораздо сложнее. Специалистам известно: в ряде европейских стран практика принудительного лечения по заявлению родственников, по решению судебных органов существует, и думаю, что в России сделать это вполне реально, главное – чтобы государство было заинтересовано.

Досье "ЗР"

В начале года глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО выступил за возвращение к принудительному лечению от алкоголизма и возрождение системы ЛТП на новой основе. Единственное, что сделано на сегодняшний день – введено обязательное лечение для осужденных к условному лишению свободы, но и это, по мнению наркологов, уже большой шаг вперед.

- С 1 июля по приказу Госнаркоконтроля суд может направить на лечение от наркомании или алкоголизма человека, получившего условный срок. Если он отказывается или покидает наркологическое учреждение до окончания курса лечения, условный срок суд может заменить на реальный, и человек отправляется в тюрьму. Это действительно хорошая мотивация. Правда, механизмы реализации еще не до конца отрегулированы, но, думаю, это вопрос времени. У меня есть информация, что приказ уже начал действовать.

- Если же говорить об алкоголиках и наркоманах, которые пока не совершили противоправных действий, но ежедневно отравляют жизнь своим родным и близким – в таких случаях принудить к лечению можно только путем убеждения и уговоров?

- Да. Других инструментов на сегодняшний день не существует. Конечно, в арсенале специалистов есть эффективные психологические методы работы с зависимыми – врач может убедить человека начать лечение, но практика показывает, что во многих случаях пациенты покидают реабилитационное учреждение до окончания срока лечения… по содействию родственников, как ни парадоксально это звучит! Хочу подчеркнуть: позиция близких людей очень важна для благоприятного исхода лечения. К сожалению, часто приходится наблюдать, как родственники, которые совсем недавно прилагали все силы для того, чтобы убедить человека лечиться, начинают его «жалеть», идут на попятную. В такой ситуации врачи бессильны.

- Каковы же причины формирования пагубной зависимости?

- По опыту могу сказать: наши пациенты еще до того, как пристрастятся к алкоголю или наркотикам, на 80% сформированы, как наркологические личности (то есть потенциально готовы к этой зависимости). Не последнюю роль здесь играет окружающая среда, в том числе и матери, которые часто растят не мужчин, а мальчиков-сыночков, которые остаются инфантильными и в 30, и в 40, и в 50 лет.... Кстати, сегодня около 30% пациентов реабилитационного отделения имеют сразу два диагноза – «наркомания» и «алкоголизм».

Имеет место и генетическая предрасположенность: 75% наших пациентов – дети алкоголиков. Хочу подчеркнуть: даже если человек прошел успешное лечение и добился стойкой ремиссии, диагноз психического заболевания остается с ним до конца жизни (лишь в редких случаях судебная экспертиза может поставить его под сомнение). Наркологическое выздоровление условно: можно достичь полного воздержания от алкоголя/наркотика хоть на всю оставшуюся жизнь, но невозможно употребление «в меру».

- Но если наркомания и алкоголизм – психические заболевания, то какие личностные черты к этому располагают?

- Во-первых, установка на быстрое достижение эйфории (т. н. гедонистическое начало) и, во-вторых, безответственность. Эти черты определяют и методы реабилитации. Как правило, наши пациенты на вопрос, как они дошли до жизни такой, отвечают: жена довела, начальник злой, водка плохая – причин может быть сколько угодно, но главная установка: «Я не ответственен за свое заболевание». Мы учим пациентов нести ответственность за все, что с ним происходит, и это очень сложно: бывает, что человек дожил до 40 лет и ни за что в своей жизни всерьез не отвечал!

Автор методики, по которой мы работаем – военный врач В. С. ГРЕБЕННИКОВ: еще в 60-е гг. прошлого века он по образцу коммун МАКАРЕНКО создал в СССР первое, по сути, реабилитационное наркологическое отделение. Главная идея – изменение поведения человека через коллектив, сообщество людей, имеющих перед собой цель выздоровления.

Ведущий метод – бихевиоральная (поведенческая) психотерапия, иными словами, «кнут и пряник»: ты можешь нарушить правила, но ты обязан нести за это ответственность. В нашем отделении эквивалентом ответственности являются штрафные баллы. Пока ты не отработаешь штрафы, ты не можешь пойти в увольнение, не можешь перейти с одного этапа реабилитации на другой, имеешь ряд ограничений, и самые неприятные виды работ в отделении выполняют те, у кого больше штрафных баллов.

Используются и другие психотерапевтические методики: работа с чувствами, арт-терапия, досуговая терапия, работа с родственниками и т.д. И, разумеется, трудотерапия: у нас нет прачек, уборщиц, поваров – все делают сами пациенты, в порядке очереди, вне зависимости от умения. День у наших пациентов расписан поминутно, с подъема до отбоя, но без четкого распорядка и дисциплины невозможна полноценная реабилитация.

- А как же эйфория?

- Мы понимаем, что каждому человеку нужна эйфория – вопрос в том, каким способом ее получать. Здоровый человек достигает эйфории, занимаясь творчеством, добиваясь успехов в бизнесе или карьере, общаясь со своими родными и друзьями… Наша задача – научить пациента использовать для получения удовольствия социально одобряемые способы, не нанося вреда себе и окружающим. Но объяснять это (без стойкого навыка практического применения) бесполезно – необходимо сформировать привычку, поэтому те, кто находятся в реабилитационном центре длительное время - от 8 до 26 месяцев (а это порядка 50% пациентов), получают очень хорошие результаты.

- Сколько ваших пациентов вернулось к нормальной жизни, есть ли статистика на этот счет?

- Адекватной статистики нет и быть не может. Судите сами: как нам получить достоверные сведения обо всех бывших пациентах, если есть закон о врачебной тайне? Тем более что многие, пройдя курс реабилитации, быстро исчезают из поля нашего зрения. Мы можем только сказать, сколько пациентов благополучно завершили программу реабилитации, но мы не знаем, что стало с этим человеком через месяц, год, десять лет… Поэтому когда в средствах массовой информации руководители реабилитационных центров приводят красивые цифры, мне хочется спросить: а как вы получили эти данные?

- Существует ли временная граница, переступив которую, пациент становится для вас безнадежным: например, если человек принимал наркотики 20 лет, у него есть шанс избавиться от зависимости?

- Через 20 лет потребления наркотиков, если пациент остался в живых, то вернуть его к нормальной жизни можно, но – маловероятно. То же самое касается алкоголика, который живет на теплотрассе, питается из мусорного бака и уже адаптировался к такой жизни. В общем и целом, это очень тонкий вопрос – ответ на него зависит не только от «стажа» зависимости, но и от личностных характеристик, здесь все индивидуально. Теоретически у каждого человека есть шанс. Если он сам не поставил на себе крест.

Елена ВОЛКОВА, «Золотой Рог».