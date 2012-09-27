Во Владивостоке о борьбе с микробами думали глобально

На прошлой неделе во Владивостоке открылся IX Дальневосточный медицинский конгресс «Человек и лекарство». Главная задача конгресса – повысить качество оказания медицинской помощи в регионе, ускорить внедрение современных технологий и научных достижений в практическую деятельность врачей.

На конгресс собрались специалисты из разных городов России, а также из Казахстана, Германии, Сингапура, Республики Корея и США. Академик Александр ЧУЧАЛИН, главный терапевт России, директор Московского НИИ пульмонологии, рассказал об одном из глобальных проектов медицины XXI века, над которыми работают сегодня ученые и практикующие врачи всего мира – «Редкие болезни» (российский сайт проекта - orphamir.ru). Сегодня их число превысило уже 15 тысяч, и каждый месяц список расширяется. По оценкам ученых, до 30% населения планеты страдают редкими заболеваниями, практически каждый врач сталкивается с орфанными болезнями, иногда даже не подозревая об этом.

Еще одна актуальная проблема современной медицины – кризис в области производства и применения антибиотиков: новых препаратов появляется все меньше и меньше, инвестировать в их разработку становится невыгодно, а старые во многих случаях уже не работают. Микробы быстро приобретают устойчивость к «убойным» лекарствам, особенно остро эта проблема стоит в стационарах, а в последние годы все чаще приходится иметь дело с устойчивыми бактериями и во внебольничных условиях, отметил Роман КОЗЛОВ, директор НИИ антимикробной химиотерапии Смоленской медакадемии. Врачи всего мира бьют тревогу и предлагают различные способы решения проблемы.

Обсуждались на конгрессе и практические вопросы модернизации российского здравоохранения. «Мы все должны понимать, что модернизация – это не только ремонт, закупка нового оборудования, информатизация и повышение зарплаты врачей: конечная цель всех этих действий – пациент», - подчеркнул Владимир КУЗНЕЦОВ, директор департамента здравоохранения Приморского края. Иными словами, главная задача, стоящая на повестке дня – сделать так, чтобы медицинская помощь стала доступной и качественной.

Решение этой задачи, по мнению Кузнецова, на 50% связано с вопросами финансирования, на 30% с кадровым обеспечением и на 20% с организацией процессов управления. Руководители медучреждений должны посмотреть на систему с точки зрения пациента, считает директор департамента и предлагает им в рамках обучающих программ самим выступить в роли пациентов, обратиться в соседнюю поликлинику, попытаться записаться на прием к врачу, пройти необходимое обследование, получить в регистратуре ответ на интересующий вопрос.

Конгресс продолжит свою работу до 29 сентября.

Елена ВОЛКОВА, «Золотой Рог».