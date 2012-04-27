Когда у ребенка недетские проблемы...

- Нашей внучке 3 года, и у нее уже несколько раз обнаруживали дисбиоз влагалища: только пролечим - через пару месяцев опять нарушается флора... Подскажите, какие причины могут быть и что нам делать в такой ситуации?

На вопрос отвечает Марина ЛАРИОНОВА, детский и подростковый гинеколог Краевой детской клинической больницы № 1.

- Трёхлетний возраст относится к так называемому «нейтральному» периоду: ребёнок уже, как правило, не получает материнского молока (а вместе с ним и эстрогенов), а выработка собственных гормонов в организме девочки ещё не началась. А поскольку слизистая оболочка влагалища гормонозависимая, то в «нейтральный» период, соответственно анатомо-физиологическим особенностям этого возраста, повышается риск нарушений влагалищной флоры.

В таком возрасте дисбиоз влагалища чаще всего носит вторичный характер - его могут спровоцировать нарушения в работе желудочно-кишечного тракта (дисбактериоз кишечника, кишечные инфекции, лямблиоз, гельминтоз, синдром хронических запоров и пр.), а также вирусные и бактериальные инфекции других органов и систем, инородное тело во влагалище, несоблюдение правил личной гигиены. Реже причиной дисбиоза влагалища становятся такие инфекции, как герпес, хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, папилломавирусная инфекция. Важную роль здесь играет здоровье матери.

Как правило, заражение происходит контактно­бытовым путём. Если иммунитет у ребёнка достаточный - имеет место дисбиоз влагалища, если же иммунитет ослаблен - может развиться воспалительный процесс, который опасен своими осложнениями. Вот почему дисбиоз в обязательном порядке требует лечения.

Вам нужно обратиться к детскому гинекологу, который установит, чем вызвано нарушение биоценоза влагалища, определит объём обследования индивидуально (как правило, для этого достаточно таких анализов, как мазок и бакпосев на условно-патогенную флору из влагалища). Когда будет установлена причина дисбиоза (чаще всего это заболевания носоглотки или нарушения биоценоза кишечника), врач назначит безопасные препараты, которые помогут защитить половые органы на тот период, пока будет проводиться обследование и лечение основного заболевания.

«Журнал здоровья».