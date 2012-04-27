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Если аллергия появилась внезапно...

27 Апреля 2012, 01:53 | Владивосток

- Сыну 7 лет, у нас дома кошка, никаких аллергических проявлений мы не замечали. Но вот недавно пошли в гости к друзьям - они завели щенка, сын играл со щенком, и вдруг начал чихать, из носа потекло, глаза покраснели… Дали тавегил, поехали домой, назавтра всё прошло. Скажите, может ли быть такое, что на кошачью шерсть у ребёнка нет аллергии, а на собачью есть?

На вопрос отвечает Елена КАЛИНИНА, аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук, заведующая медицинским центром «Мой доктор».

- В первую очередь нужно при помощи обследования выяснить, к чему ребенок имеет повышенную чувствительность: можно иметь сенсибилизацию к эпителию, слюне и моче собак и не иметь реакции на аллергены кошек. Но если у ребёнка есть аллергия на одно животное, то риск развития подобной реакции на шерсть, перхоть, слюну и пр. другого животного - повышен. Часто бывает так, что с течением времени спектр сенсибилизации расширяется: например, заболевание начинается с аллергии на шерсть собаки, а заканчивается аллергией на шерсть кошки, клещей домашней пыли, тараканов, пыльцу полыни, то есть - полиаллергией (полисенсибилизацией). Поэтому вам нужно обязательно исключить общение ребенка с собаками и, по возможности, с кошками, кроликами, хомяками и т. п.

«Журнал здоровья».

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