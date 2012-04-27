Эндопротезирование – выход для больных ног

- Мне 62 года, страдаю артрозом тазобедренного сустава около пятнадцати лет, беспокоят боли при физических нагрузках и переохлаждении. В последнее время заметила, что сильно атрофировались мышцы с больной стороны, больная нога выглядит чуть короче здоровой. Можно ли что-то сделать - облегчить боли, остановить разрушение? Есть ли какие-то новые, современные методы лечения?

На вопрос отвечает Татьяна АРДАЛЬЯНОВА, врач-ревматолог Владивостокской поликлиники № 7.

- Если нога выглядит короче другой, а мышцы атрофируются, то процесс уже зашел слишком далеко. Самый современный метод в вашем случае - это эндопротезирование. Вам нужно обратиться к травматологу-ортопеду для решения вопроса об эндопротезировании тазобедренного сустава. Хочу отметить, что наблюдение за пациентами, перенесшими такую операцию, доказывает высокую эффективность эндопротезирования. Консервативные методы лечения такого эффекта не дадут.

«Журнал здоровья».