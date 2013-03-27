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Частная медицина Приморья обсудит актуальные проблемы медицинского права

27 Марта 2013, 16:26 | Владивосток

 

12 апреля во Владивостоке состоится Вторая практическая конференция частных клиник Приморского края.

Тема конференции - «Медицинское право. Правовые критерии надлежащего качества медицинской услуги». К участию приглашаются собственники, руководители, врачи, юристы медицинских организаций любых форм собственности, а также частнопрактикующие врачи.

Без знания права медицинская деятельность несет в себе значимые риски, которые можно и нужно изначально минимизировать. Участники конференции смогут ознакомиться с информацией о законодательстве, регулирующем вопросы качества платных медицинских услуг, юридическим толкованием нормативных актов и практикой их применения, получить рекомендации по защите имущественных интересов в спорах с пациентами (потребителями), а также в ходе проверок, проводимых надзорными органами.

Один из ключевых вопросов конференции – необходимость и польза саморегулируемых организаций в условиях постоянно изменяющего законодательства и роста случаев потребительского экстремизма.

Семинар проводит управляющий федеральной сетью специализированных юридических центров OOO «Центр медицинского права», руководитель омского регионального отделения федеральной общественной организации «Ассоциации медицинских юристов», член редколлегии редакционных советов журналов (Москва) Алексей ПАНОВ (на фото).

Организаторы конференции:

- Национальный Союз Региональных объединений частной системы здравоохранения;

- МОО «Ассоциация медицинских юристов»;

- Медицинский портал Приморского края «Владмедицина.ру»;

- НП «Объединение негосударственных медицинских организаций Приморского края»;

- ООО «Центр медицинского права».

 

Информационные спонсоры:

- Медицинский портал Приморского края «Владмедицина.ру»;

- Дальневосточная деловая газета «Золотой Рог»;

- «Журнал здоровья».

 

На семинар приглашены представители администрации Приморского края, Законодательного собрания Приморского края, краевого управления Федеральной антимонопольной службы, руководители ТФОМС ПК и управления Росздравнадзора по Приморскому краю.

Место проведения: большой зал гостиницы «Экватор», г. Владивосток, ул. Набережная, 20, начало в 10.00.

Программа конференции доступна на сайте vladmedicina.ru.

Модератор конференции - Ольга Алексеевна тел. +7 914 652 06 23, + 7 908 992 31 27, e-mail: info@vladmedicina.ru.

Пресс-центр: Екатерина Викторовна тел. +7 902 505 85 32, e-mail: red@vladmedicina.ru.

Заявки на регистрацию принимаются до 5 апреля.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: Владмедицина.ру  конференция  медицина 



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