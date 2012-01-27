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На Дальнем Востоке йога рулит!
Инь-йога и йога Айенгара стали фаворитами Дальневосточного фитнес-форума «Мастер Джим», который прошёл во Владивостоке в начале ноября. Если раньше человек записывался в спортивный зал, чтобы сбросить лишний вес или набрать мышечную массу, то сегодня популярны тренировки, которые помогают держать в тонусе тело и дух.
«Каждый год в Москве проходят международные конвенции по фитнесу и аэробике, где презентеры со всего мира представляют ведущие направления и рассказывают о последних тенденциях в этой индустрии, рассказывает Наталья ПОЛЯНСКАЯ, старший менеджер сети фитнес-клубов Master Gym. Наши инструкторы, побывав на этой конвенции, делятся полученной информацией с инструкторами всего Дальневосточного региона и любителями спорта на фитнес-форуме. Он проводится в фитнес-клубе «Мастер Джим» ежегодно в первых числах ноября. В течение двух дней наши инструкторы проводят мастер-классы для профессионалов и любителей».
В этом году, помимо различных видов аэробики, фаворитами форума стали инь-йога и йога Айенгара, которые помогают телу стать сильным, гибким и симметричным. Для региональных фитнес-инструкторов, которые хотят овладеть одним из представленных направлений в совершенстве, предусмотрено обучающее расписание на год.
Какие же изменения произошли в фитнес-индустрии в новом тысячелетии? За десять лет количество приморцев, занимающихся спортом, выросло на 20%. И если раньше человек записывался в спортивный зал в основном для того, чтобы сбросить лишний вес или набрать мышечную массу, то теперь он ждет от тренировок улучшения физического самочувствия и психического состояния.
Объяснение этих тенденций нужно искать в ритме жизни и в истории развития рынка фитнес-услуг в России. В 90х годах прошлого века было модно заниматься в тренажерных залах. В неспециализированных комнатах несколько десятков женщин бездумно повторяли движения за инструктором, разработавшим свою программу по видеокассетам с упражнениями. А на выходе женщины приобретали не только осиную талию, но и букет различных заболеваний и травм. В наше время бешеный ритм жизни усугубляет физическое самочувствие, а из-за многочасовой работы за компьютером, начиная с детского возраста, у многих формируется неправильная осанка. Именно поэтому сейчас столь популярны разные на-правления йоги и пилатес, которые помогают людям держать в тонусе тело и дух.
«Зачем прибегать к антидепрессантам, постоянно посещать психотерапевтов, если есть замечательная альтернатива в виде спорта? рассуждает Наталья Полянская. Теперь люди понимают, что для них физическое, эмоциональное и психическое здоровье это жизненный приоритет. Тяжело быть успешным, когда ты ощущаешь недостаток энергии».
"Журнал Здоровья".
Кроме того
Инь-йога - это мягкая, медитативная практика, которая учит расслабляться в асанах и помогает вытянуть даже самые жесткие мышцы. Инь-йога направлена на работу с теми частями тела, которые имеют энергию инь (соединительная ткань, кости, связки, суставы).
Долгое пассивное пребывание в асанах имеет целый ряд достоинств. На физическом уровне инь-йога хорошо разрабатывает суставы. Во время занятия мышцы остаются мягкими, и это позволяет расслабить глубокие слои соединительной ткани. В результате диапазон движения суставов увеличивается, что облегчает и практику более активных стилей йоги, и медитацию в положении сидя.
На энергетическом уровне инь-йога усиливает движение праны в тканях вокруг суставов там, где энергия нередко застаивается. Последовательности часто направлены на развитие определенных энергетических каналов (известных в йоге как нади, а в китайской медицине как меридианы), что в свою очередь улучшает работу внутренних органов и иммунной системы, а также эмоциональное состояние.
Практиковать инь-йогу можно до и после занятий традиционной йогой, а также как отдельный комплекс.
Йога Айенгара - направление, основанное гуру Айенгаром, одним из наиболее уважаемых в мире экспертов по йоге. В детстве он страдал от множества болезней, но в возрасте 16 лет начал заниматься йогой, чтобы вернуть себе здоровье и силы.
Айенгар-йога основное внимание уделяет правильному положению тела, чтобы оно могло гармонично развиваться и стать анатомически безупречным. В йоге Айенгара используются различные вспомогательные материалы: ремни, под-ставки, валики и пр. Эти инструменты помогают придать телу правильное положение, облегчая выполнение упражнений для новичков и для тех, у кого имеются проблемы со здоровьем. Другой характерной чертой метода является подробное, детальное объяснение каждой позы и индивидуальный подход к каждому практикующему. Всё это делает йогу Айенгара доступной каждому.
Метод Айенгара, получивший признание за точность и внимание к деталям, предполагает выполнение асан (поз) и пранаям (регуляция дыхания). Асаны и пранаямы осваиваются учениками постепенно: в начале выполняются простые упражнения, которые делают тело сильным и гибким, а переход к более сложным экзерсисам практически неощутим.
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