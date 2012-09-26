Девочка из Владивостока умирает от того, что не может есть

Годовалой Дарине Тишковой из Владивостока необходимо дорогостоящее лечение: девочка умирает от того, что не может есть. В возрасте одного года малышка весит всего 4,5 кг и до недавнего времени продолжала терять вес – 200 граммов каждый день. Ее болезнь вызвана родовой травмой, и теперь Дарине требуется срочная помощь, сообщила мама девочки Нина Рябова.

Дарина Тишкова получила родовую травму, и свои первые 20 минут жизни находилась в состоянии клинической смерти. Ее реанимировали, но последствия оказались очень тяжелыми. Из-за страшных изменений в центральной нервной системе девочка не может глотать пищу.

В настоящее время девочку перевели в реанимацию Детской городской клинической больницы на Острякова, 27.

- Ситуация крайне тяжелая, но стабильная, вчера был первый день без потери веса. Дарина питается только через вену, потому что в желудке образовались или язвы или эрозия, пока неизвестно, и еда для нее - инородное вещество, которое организм отторгает, ей больно кушать. Врачи говорят о дистрофии 3-й степени, - рассказала мама малышки.

Местные врачи делают все возможное, однако помочь малютке могут только в клиниках центральной России или за рубежом. Мама Дарины сама связалась с московской клиникой Леонида Рошаля, где ей сказали, что подобные болезни специалисты больницы лечат.

Сейчас Нина ждет разрешения реаниматологов на перевозку ребенка. Однако семье требуется и финансовая помощь. Сколько денег понадобится на лечение малышки, пока неизвестно, ясно, что сумма эта будет немаленькой. Судя по похожим случаям, на все операции и процедуры понадобится около 2 млн рублей.

Поэтому семье необходима любая помощь. Средства можно перечислять на счет мамы Дарины.

Реквизиты:

Приморское №8635 отделение

Сбербанка БИК 040507601

р/счет 42307810550005952795

Корсчет 30101810800000000601

Рябова Нина Сергеевна

номер карты: 63900250 9004376755

КАРТА MasterCard для пополнения через терминалы или "Евросеть": 2 960092 546375

Телефонный номер Нины Рябовой, мамы Дарины: 8 908 99 44 299.

Также информацию можно найти на сайте http://pomogidarine.ucoz.ru