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Девочка из Владивостока умирает от того, что не может есть
Годовалой Дарине Тишковой из Владивостока необходимо дорогостоящее лечение: девочка умирает от того, что не может есть. В возрасте одного года малышка весит всего 4,5 кг и до недавнего времени продолжала терять вес – 200 граммов каждый день. Ее болезнь вызвана родовой травмой, и теперь Дарине требуется срочная помощь, сообщила мама девочки Нина Рябова.
Дарина Тишкова получила родовую травму, и свои первые 20 минут жизни находилась в состоянии клинической смерти. Ее реанимировали, но последствия оказались очень тяжелыми. Из-за страшных изменений в центральной нервной системе девочка не может глотать пищу.
В настоящее время девочку перевели в реанимацию Детской городской клинической больницы на Острякова, 27.
- Ситуация крайне тяжелая, но стабильная, вчера был первый день без потери веса. Дарина питается только через вену, потому что в желудке образовались или язвы или эрозия, пока неизвестно, и еда для нее - инородное вещество, которое организм отторгает, ей больно кушать. Врачи говорят о дистрофии 3-й степени, - рассказала мама малышки.
Местные врачи делают все возможное, однако помочь малютке могут только в клиниках центральной России или за рубежом. Мама Дарины сама связалась с московской клиникой Леонида Рошаля, где ей сказали, что подобные болезни специалисты больницы лечат.
Сейчас Нина ждет разрешения реаниматологов на перевозку ребенка. Однако семье требуется и финансовая помощь. Сколько денег понадобится на лечение малышки, пока неизвестно, ясно, что сумма эта будет немаленькой. Судя по похожим случаям, на все операции и процедуры понадобится около 2 млн рублей.
Поэтому семье необходима любая помощь. Средства можно перечислять на счет мамы Дарины.
Реквизиты:
Приморское №8635 отделение
Сбербанка БИК 040507601
р/счет 42307810550005952795
Корсчет 30101810800000000601
Рябова Нина Сергеевна
номер карты: 63900250 9004376755
КАРТА MasterCard для пополнения через терминалы или "Евросеть": 2 960092 546375
Телефонный номер Нины Рябовой, мамы Дарины: 8 908 99 44 299.
Также информацию можно найти на сайте http://pomogidarine.ucoz.ru
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