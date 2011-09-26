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Во Владивостоке началась прививочная кампания против гриппа
Для прививочной кампании против гриппа во Владивосток поступило 104 351 доза вакцины "Гриппол" для взрослого населения и 15 136 доз вакцины "Гриппол Плюс" для детей. По словам специалистов, вакцина для взрослых поступила в полном объеме, а для детей еще будет поступать.
Бесплатно, согласно федеральной программе, будут привиты работники здравоохранения, образования, студенты, школьники и дети дошкольного возраста, беременные, работники автотранспорта и сферы обслуживания. Во всех поликлиниках города для этого будут назначены прививочные дни и часы.
Жителям Владивостока, не попавшим в льготную категорию, врачи настоятельно рекомендуют привиться на платной основе в Городском центре вакцинопрофилактики (Океанский проспект, 35). И напоминают, что вакцинация на сегодняшний день - самая эффективная мера профилактики гриппа.
Заболеваемость детей, которым сделали прививку от гриппа, простудными и вирусными заболеваниями - во много раз ниже, чем тех, кто вакцинацию не прошел. На это обращают особое внимание родителей врачи-педиатры поликлиник Владивостока. Они призывают мам и пап прививать своих детей, тем более что в муниципальных учреждениях здравоохранения прививка делается бесплатно.
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