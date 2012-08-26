Владивостокские медики потренируются на симуляторах

Будущие и практикующие доктора смогут отработать сложные операции на тренажерах, имитирующих органы человека.

Новый учебный тренажерно-симуляционный центр на базе Владивостокского государственного медицинского университета (ВГМУ) начнет свою работу в сентябре 2012 года. В России подобные центры сегодня можно пересчитать по пальцам.

В рамках центра будут представлены обычный эндохирургический и лапароскопический инструментарий и тренажеры, имитирующие органы человека, сообщил заведующий кафедрой факультетской хирургии ВГМУ, д.м.н. Кирилл СТЕГНИЙ. Здесь студенты и доктора смогут отрабатывать операции в различных вариантах сложности в режиме реального времени, причем неограниченное число раз. Беспристрастно оценивать навыки и умения будет компьютер, выставляя баллы за успехи и промахи. В рамках центра предусмотрено и теоретическое обучение. Читать лекции будут ведущие специалисты вуза.

«Журнал здоровья».