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По одной взрослой и детской поликлинике может остаться в каждом районе Владивостока
Объединение процессов управления поможет сэкономить финансовые средства.
Возможно, в ближайшее время во Владивостоке останется пять взрослых и пять детских поликлиник (по числу районов города). Политика укрупнения лечебных учреждений необходима в том числе и для экономии финансовых средств, убеждён директор департамента здравоохранения Приморского края Владимир КУЗНЕЦОВ.
Нововведение коснётся только органов управления - все лечебные учреждения физически останутся на своих местах, заверил чиновник: «Мы четко понимаем, что все государственные лечебные учреждения существуют на деньги налогоплательщиков. Соответственно, если из нескольких структур, у которых есть свой автомобиль, секретарь, бухгалтерия и отдел кадров, можно сделать одну и она в состоянии взять на себя все управляющие функции, то мы будем это делать».
«Журнал здоровья».
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