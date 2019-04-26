Поликлиники Владивостока уходят на "каникулы"

В дни майских праздников врачи в особых случаях рекомендуют вызывать скорую

Медицинские учреждения Приморья в дни майских каникул традиционно меняют график работы. В этом году изменения коснутся детских и взрослых поликлиник, а также женских консультаций, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, в майские праздники изменится режим работы столичных поликлиник: и детских, и взрослых.

«Департаментом здравоохранения издан приказ, согласно которому медучреждения первичного звена обязаны организовать работу усиленной дежурной службы в поликлиниках 3, 4, 10 и 11 мая», – сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Тамара Курченко.

Представитель крайздрава отметила, что с 6 по 8 мая медучреждения работают в штатном режиме.

Напомним, жители и гости Владивостока в случае получения травм могут обратиться за помощью в приемное отделение Владивостокской клинической больницы № 2 (улица Русская, 55), более известной как «тысячекоечная». Телефон отделения: 8 (423) 232-63-46.

При травме глаз необходимо обращаться в офтальмологическое отделение Краевой клинической больницы № 2 на Русской, 53, более известной как «больница рыбаков». Помощь здесь оказывают круглосуточно. Телефон отделения: 8 (423) 232-55-77. В этом медучреждении ежедневно в круглосуточном режиме также оказывают помощь в отделениях гематологии, инфекции, эндокринологии и отделении челюстно-лицевой хирурги.

Помощь при ожогах в круглосуточном режиме можно получить в ожоговом отделении больницы ДВОМЦ ФМБА России, которая расположена на проспекте 100 лет Владивостоку, 161. Телефон медучреждения: 8 (423) 231-54-39.

Врачи настоятельно рекомендуют вызвать скорую помощь при всех перечисленных травмах.

В департаменте здравоохранения призывают жителей края заблаговременно уточнить график работы поликлиник, к которым они прикреплены.

«Узнать, как будут работать учреждения здравоохранения в праздники, можно позвонив в те учреждения здравоохранения, к которым вы приписаны по полису ОМС», – сообщили в ведомстве.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.