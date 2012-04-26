Во Владивостоке обсудили актуальные вопросы аллергологии и иммунологии

ВЛАДИВОСТОК, 24 апреля, ZRPRESS. Способы профилактики и новые подходы к лечению аллергических заболеваний и бронхиальной астмы обсудили специалисты в ходе X Региональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы аллергологии и иммунологии», которая прошла Владивостоке.

Фундамент нашего здоровья закладывается в первые годы жизни — утверждают специалисты. Когда у малыша возникает аллергическая реакция на пищевые продукты, нужно отнестись к этому со всей серьёзностью и обратиться, как минимум, к участковому педиатру (если же он не в состоянии проконсультировать по данному вопросу — то к аллергологу-иммунологу). «Практика показывает, что правильное ведение и правильное питание детей до 3-4 лет практически полностью приостанавливает развитие пищевой гиперчувствительности в более поздних возрастах», - говорит Ирина ЕФРЕМОВА, аллерголог-иммунолог медицинского центра «Асклепий».

Сегодня уже доказано, что применение пероральных антибиотиков в первые два года жизни, независимо от действия других факторов, повышает частоту астмы, поллиноза и атопического дерматита в 4-6 раз. Такие данные приводит Маргарита ВАСИЛЬЕВА, заведующая Хабаровским краевым центром аллергологии и клинической иммунологии ККБ №1: «Антибиотики, назначаемые внутрь, подавляют микрофлору кишечника, которая играет важнейшую роль в формировании нормального иммунного ответа в раннем детском возрасте». Вот почему прежде чем назначать ребёнку антибиотики, врач должен тщательно взвесить все «за» и «против», и разумеется, родители ни в коем случае не должны заниматься самолечением.

Популярная в медицинских кругах «гигиеническая гипотеза» гласит, что за последние десятилетия детергенты (моющие средства) и антибиотики кардинально изменили микробиологический характер биоплёнок человека. Это стало причиной драматического роста заболеваемости аллергозами и аутоиммунными патологиями, которые с полным правом можно назвать болезнями цивилизации.

Астма и аллергические заболевания могут скрываться под маской ОРЗ и ОРВИ — предупреждают специалисты. Поэтому часто болеющие дети, как никто, нуждаются в консультации аллерголога-иммунолога. Медицинская статистика говорит о том, что диагностика бронхиальной астмы часто запаздывает: в среднем между появлением первых симптомов заболевания и постановкой диагноза проходит более 4 лет. «Астма — это страшное заболевание, - отмечает профессор Ольга ЗАЙЦЕВА, заведующая кафедрой педиатрии Московского государственного медико-стоматологического университета. - Во время приступа ребёнок каждый раз как бы прощается с жизнью, и если астму не лечить, это негативно сказывается не только на физическом, но и на психологическом его состоянии. Чем раньше будет поставлен диагноз «бронхиальная астма», чем раньше будет начато лечение — тем лучше».

«За последние несколько лет изменились приоритеты в подборе терапии при астме и аллергических заболеваниях, - говорит профессор Елена ПРОСЕКОВА, заведующая кафедрой биологической химии, КЛД, общей и клинической иммунологии Владивостокского государственного медицинского университета. - При назначении базисной контролирующей терапии кромоны уже не являются препаратами первого выбора, их применяют только при достижении полного контроля симптомов. Сегодня в качестве приоритетных рассматриваются местные глюкокортикоиды (при аллергическом рините необходимо интраназальное введение, при бронхиальной астме — ингаляционное), а также антилейкотриеновые препараты. При этом рекомендуется начинать с более высокой дозы; после того как удалось справиться с симптомами заболевания, дозу можно снизить. Но хочу подчеркнуть, что пересматривать терапию можно не ранее, чем через три месяца после достижения полного контроля симптомов.

И ещё один важный момент. Если вы вынуждены прибегать к препаратам экстренного действия — это плохой показатель: значит, применяемая на данный момент терапия неэффективна. В таких случаях мы советуем пациентам обратиться к врачу, который должен скорректировать схему лечения».

Самолечение астмы и аллергических заболеваний часто приводит к негативным последствиям — в один голос говорят специалисты. Вот почему пациентам (или их родителям, если речь идёт о детях-аллергиках и астматиках) нужно тщательно соблюдать все предписания врача: назначать лекарства самому себе и своим детям; изменять дозировки, периодичность и время приёма; отменять препараты, прописанные врачом, даже если состояние пациента улучшилось – опасно для здоровья! Очень важно соблюдать технику введения лекарства – если техника нарушена, снижается эффективность препарата, повышается риск побочных эффектов. Так, например, при неправильной траектории распыления интраназальных спреев риск носового кровотечения возрастает в разы.

Очень важным на сегодняшний день считается соблюдение гипоаллергенного режима (образ жизни, питание и пр.) и элиминационная терапия, имеющая своей целью прекращение контакта с аллергеном. При респираторных аллергозах выполняется промывание полости носа солевыми растворами с учётом тоничности, при аллергодерматитах большое внимание уделяется туалету кожи.

Главное, что нужно понять: медицина не стоит на месте, современные методы терапии позволяют держать заболевание под контролем, но для этого необходима совместная работа врача и пациента.

Елена ВОЛКОВА, "Золотой Рог".

