Турник за турникетом

Жизнь построена на парадоксах, и в особенности - в нашем государстве. Пять лет назад здравоохранение объявили национальным приоритетом и начали накачивать деньгами: закупать оборудование, строить медицинские центры… Казалось, уж теперь-то все будет в шоколаде. А оказалось, что показатели здоровья нации стали хуже.

Врачи говорят, молодежь нынче пошла слабая. Каждый второй от 18 до 44 лет страдает головными болями, постоянно испытывает недостаток энергии и имеет проблемы со зрением. Если пять лет назад в Приморье на каждые сто работающих граждан приходилось по 449 дней, оплачиваемых по больничным листам, то в 2010-м – 663. А выплаты хворающим гражданам по больничным достигли и вовсе астрономических цифр - 4 млрд рублей

И до государственных мужей, наконец, дошло: одним лишь строительством медицинских центров здоровье нации не поправишь. Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить каждого от всех болезней. Замена суставов, сердечных клапанов и прочая высокотехнологичная медпомощь требуется далеко не каждому. У основной массы населения куда более прозаические болячки: гипертония, ОРЗ, гастрит… Именно такие диагнозы чаще всего ставят приморцам врачи. И всех этих заболеваний можно избежать, если вести здоровый образ жизни, который начнут прививать нации - соответствующий закон подписал президент страны в минувшую пятницу.

Но если все денежки будут потрачены лишь на агитационные плакатики с призывами не пить, не курить и делать по утрам зарядку – здоровее народ не станет. Нужна еще и здоровая окружающая среда. Но Владивосток слишком загазованный и грязный – отсюда, по словам медиков, высокие показатели легочных и аллергических заболеваний, превышающие общероссийские.

Мало того, Владивосток – еще и слишком шумный. И дело не только в узости дорог и обилии автомобильного транспорта. Ночные гонки, фейерверки, воющая автосигнализация, бьющая децибелами по ушам уличная музыка и реклама – обычное явление. И всем наплевать и на санитарные нормы, и на краевые законы…

Пару лет назад краевые власти поставили себе задачу – к регулярным занятиям спортом привлечь до трети населения края. Но сегодня по самым смелым подсчетам, цифирь не перевалила и за 15%. Да и деньги вкладываются в основном в развитие футбола, хоккея, спидвея, от которых здоровье как раз и теряется.

В 2009 году Минздрав РФ громко заявил о Программе по формированию у населения приоритетов здорового образа жизни. В каждом городе и поселке должны были открыть Центры здоровья, где любой желающий мог бы обратиться за консультацией, пройти первичную диагностику и получить рекомендации по ведению здорового образа жизни. И что? Очереди за год в поликлиниках прибавились, а центры стали очередной галочкой национальной программы «Здоровье».

Польза для здоровья – это когда пробежечку в парке делаешь, в море поплаваешь. Дышишь свежим воздухом, укрепляешь мышцы равномерной нагрузкой, совмещая полезное с приятным.

Но в городе, с трех сторон окруженном морем, не только искупнуться, позагорать стало негде. От песчаных пляжей в Спортивной гавани, бухты Федорова - со скамеечками, навесами и кабинками для переодевания – остались одни воспоминания. А территорию так называемого водно-оздоровительного комплекса, издавна облюбованную местными «моржами», отдали на прокорм частной фирме, и та, установив турникет, беззастенчиво берет с горожан деньги за возможность пройти к морю. И в том числе – к турнику, установленному еще в советские времена и являющемуся, пожалуй, единственным в этой части Владивостока.

Наши чиновники любят ездить за рубеж – якобы перенимать опыт. Вот и посмотрели бы, что, к примеру, во вьетнамском курортном городе Нячанг, очень зеленом и чистеньком, имеется муниципальный песчаный пляж протяженностью свыше шести километров, где люди купаются и загорают бесплатно.

По-своему вьетнамское правительство формирует у населения здоровый образ жизни. Каждое утро и каждый вечер сотни, тысячи, десятки тысяч человек собираются в скверах и парках и занимаются физкультурой. И отнюдь не по принуждению. Во Владивостоке же подобное невозможно в принципе. Нет у нас ни таких скверов, ни парков.

Согласно нормативам, на каждых четырех жителей должно приходиться, как минимум, одно дерево. Для 600-тысячного Владивостока – не менее 150 тысяч деревьев. Сколько их на самом деле – никто толком не знает. Перепись зеленых насаждений давно уже не ведется.

Сегодня общая площадь зеленых насаждений в столице Приморья составляет не более 3% территории города. Меньше – только в Мурманске. Но Мурманску простительно – он за Полярным кругом.