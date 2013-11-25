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Первый пациент выписан из медцентра ДВФУ во Владивостоке

25 Ноября 2013, 16:06 | Владивосток

25 ноября из медицинского центра ДВФУ выписан первый госпитализированный пациент.

У маленького Артема Меха была врожденная расщелина мягкого нёба. Как рассказала мама ребенка, в медцентр малыш попал по направлению из районной поликлиники. Операция прошла успешно, в стационаре мама с ребенком пробыли ровно неделю, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе администрации края.

Артем стал первым пациентом, госпитализированным в медцентр ДВФУ. В день выписки главный врач клиники Олег Пак вручил Артему и его маме грамоту как первому пациенту и памятный подарок – билеты на благотворительный концерт, который пройдет в центре 6 декабря.

«В концерте примут участие ведущие артисты Приморского театра оперы и балета. Это будет первый концерт для пациентов. В дальнейшем, уверен, они станут регулярными», - отметил Олег Пак.

Напомним, в медицинском центре ДВФУ активно применяется арт-терапия для скорейшей реабилитации пациентов. Здесь есть арт-галерея, а на открытие Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский подарил клинике рояль.

Глава региона уверен - центр станет одним из лучших в России и будет соответствовать современным иностранным клиникам высокого уровня. Благодаря открытию нового медицинского центра высокотехнологичная медпомощь стала доступнее для жителей Приморья и всего Дальнего Востока. «Обратиться за помощью сюда могут как жители Приморья, так и других городов России и даже представители Азиатско-Тихоокеанского региона», - отметил Владимир Миклушевский.

Принимать пациентов в стационар медцентр начал неделю назад. За это время здесь успели провести пять сложных операций. Врачи центра обучены работе с уникальным оборудованием. Так, две группы гинекологов и урологов обучились в Германии работать с роботом «Да Винчи». Совсем скоро с помощью робота начнут проводить операции.

По словам Олега Пака, сегодня медцентр полностью укомплектован персоналом – врачами и медсестрами. Центр наладил сотрудничество с Медицинским университетом, студенты которого будут проходить здесь практическое обучение и интернатуру. Помощь в медицинском центре оказывается как на платной основе, так и по полису ОМС. Для того чтобы попасть в медцентр, пациент должен получить направление в районной поликлинике.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: медцентр  ОМС  здоровье  ДВФУ  миклушевский  дети  медицина 



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