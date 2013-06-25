Во Владивостоке работает один из лучших стоматологов-имплантологов России

Ирина АХМЕТХАНОВА, имплантолог одного из коммерческих стоматологических центров Владивостока, заняла второе место на Чемпионате России по дентальной имплантации, который проходил в Грозном в конце мая. Что стоит за этой победой и почему имплантация стремительно набирает популярность во всем мире, рассказывает директор клиники.

- Ирина Ахметханова - молодой имплантолог: всего за шесть лет работы ей удалось добиться таких впечатляющих результатов, и мы по-настоящему гордимся нашим доктором. И ее достижение - лучшая реклама стоматологии для нашей фирмы. Для того чтобы войти в число лучших, необходим высокий профессионализм, воля к победе, кроме того, я убежден, что большую роль играют идеальные условия для работы, для постоянного роста и совершенствования, которые созданы стоматологам в нашей клинике. Кстати, в 2011 году на таком же чемпионате Ирина заняла третье место, мы учли этот опыт и считаем, что второе место - уже закономерность.

- Как же соревнуются имплантологи?

- Они представляют на конкурс уже выполненные работы, сопровождая их подробными описаниями и фотографиями. Конкурсная комиссия отбирает финалистов, и затем, уже на очном этапе, каждый из них должен защитить свою работу перед экспертами. Работа, которая получила на чемпионате серебряную награду, была действительно очень сложной и выполнялась в нашем центре на протяжении двух с половиной лет. В общей сложности пациенту было установлено 12 имплантов, и это изменило его жизнь - в полном смысле слова! Ведь потеря даже одного-единственного зуба, не говоря уже о нескольких зубах, - серьезная проблема, которая требует немедленного решения.