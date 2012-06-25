БАД: инструкция по применению

За последние сто лет мы стали тратить меньше энергии и, соответственно, меньше есть. Но, сократив потребление пищи, цивилизованный homo sapiens стал получать не только меньше калорий, но и меньше полезных веществ, необходимых для нормального функционирования организма. Что делать? Восполнять недостаток! Но делать это нужно с умом.

Для чего нужны добавки

Биоактивные добавки стали темой круглого стола в пресс­центре «Комсомольской правды» во Владивостоке. Индустрия БАД, которые вызывают сегодня самые противоречивые мнения, возникла не на пустом месте: это ответ на требования времени. «Помимо сокращения общего количества потребляемой пищи, в цивилизованных странах наметилась ещё одна опасная тенденция, - отмечает Юрий КУЗНЕЦОВ, заведующий отделом внедрения ТИНРО­Центра. - Поскольку в последние десятилетия пища производится в больших индустриальных масштабах, на наши столы всё чаще попадают продукты с высокой степенью очистки, рафинированные, консервированные, которые в процессе промышленной обработки теряют полезные вещества».

В результате организму для поддержания равновесия не хватает клетчатки, витаминов, минералов… Вот почему цивилизованное человечество вынуждено искусственно обогащать свой рацион. Биологически активные добавки прочно вошли в нашу жизнь: Европа, Америка, Азия потребляют БАД в огромных количествах. Только на территории России зарегистрировано более 7500 различных биодобавок.

«Первое, что должен понять потребитель, - БАД служат дополнительным источником необходимых питательных веществ, но не относятся к лекарственным средствам, - говорит Ольга ЛОГАШЕНКО, ведущий специалист­эксперт приморского управления Роспотребнадзора. - Конечно, БАД могут использоваться при лечении различных заболеваний, но только наряду со специфической терапией и только в качестве элемента лечебного питания, но ни в коем случае не в роли лекарственного средства».

Порядок реализации биоактивных добавок определён федеральным законодательством: они могут продаваться в аптечных учреждениях, специализированных отделах продовольственных магазинов или специализированных центрах продаж. Торговля БАД с рук, посредством дистанционных продаж запрещена. Поэтому, когда ушлые продавцы приносят БАД на дом или в офис, знайте - они нарушают закон. Чаще всего на эту удочку попадаются пожилые люди: улыбчивые менеджеры ходят по квартирам, предлагая «чудесные» добавки, рассказывая об их невероятных свойствах, приводят примеры исцеления, называя при этом фамилии известных людей, но, приобретя заветную баночку и употребив всё её содержимое, человек остаётся со своими болезнями и недоумевает, как же он дал обвести себя вокруг пальца…

Непростой выбор

Если в торговой сети ваш взгляд упал на красочную упаковку, не спешите: прежде чем приобрести ту или иную биоактивную добавку, нужно проконсультироваться с врачом. Каждая БАД содержит определённый набор витаминов и микроэлементов, но какие из них необходимы именно вам? Даже если когда­то, пару лет тому назад, врач рекомендовал вам конкретную добавку, нет никакой гарантии, что за это время потребности вашего организма не претерпели изменений. Специалисты подчёркивают, что любую биодобавку надо принимать в соответствии с рекомендациями, чтобы не было передозировки, ведь она содержит концентраты активных веществ.

После консультации с доктором, придя в аптеку, специализированный отдел или центр продаж, нужно внимательно изучить упаковку. Что она должна содержать?

- название БАД с комментирующей надписью «не является лекарственным средством»;

- состав биоактивной добавки (компоненты указываются в процентном или весовом выражении в порядке убывания);

- наименование документа, в соответствии с которым изготовлена БАД;

- сведения о противопоказаниях;

- информацию о том, как принимать добавку;

- название завода­изготовителя БАД, его адрес, телефон и пр.;

- номер документа государственной регистрации БАД.

Если у покупателя возникли сомнения, по его просьбе продавец должен предоставить документ, подтверждающий безопасность и качество товара. Сегодня таким документом является свидетельство о госрегистрации, выданное Роспотребнадзором. Изучив этот документ, покупатель может сопоставить информацию, которая в нём содержится, с информацией, которая вынесена на упаковку. Все биодобавки, прошедшие государственную регистрацию, вносятся в федеральный реестр, который размещён на сайте Роспотребнадзора. Этот реестр общедоступен, поэтому при необходимости вы можете удостовериться в подлинности свидетельства.

Кроме госрегистрации, для производителей БАД действует система добровольной сертификации Роспотребнадзора. Суть системы такова: производители или распространители биодобавок проводят клинические испытания и по результатам получают сертификат, на основании которого они могут наносить на упаковку дополнительные надписи о свойствах продукта. И если вы видите информацию о том, что биодобавка, например, улучшает состояние сердечно­сосудистой системы, способствует пищеварению, стимулирует обменные процессы или положительно влияет на функционирование каких­то других органов или систем организма, знайте, что эта информация должна быть обязательно подтверждена данными клинических испытаний. Проще говоря, покупатель в таких случаях имеет полное право потребовать сертификат добровольной системы сертификации БАД.

Приморское управление Роспотребнадзора систематически проводит плановые и внеплановые (по обращениям покупателей) проверки, но, по словам Ольги Логашенко, за последнее время случаев обнаружения фальсифицированных или недоброкачественных биодобавок, случаев изъятия из оборота или отравления БАД зафиксировано не было. Самым распространённым нарушением, выявляемым в ходе проверок, является как раз несоответствие информации на упаковке установленным требованиям - т. е. в ряде случаев сведения, которые вынесены на упаковку, не подкрепляются документально (свидетельством о госрегистрации и сертификатом добровольной системы сертификации).

Что китайцу хорошо, то русскому…

Есть и ещё один важный момент. Метаболические процессы у представителей разных рас имеют определённые отличия - это доказанный факт, говорит Зоя КОЖЕВНИКОВА, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Биолого­почвенного института ДВО РАН: «Я с большим уважением отношусь к китайской медицине, но всегда недоумеваю, когда наши соотечественники пачками везут из Китая «волшебные» добавки неизвестного происхождения, у которых на упаковке нет ни слова по-русски».

Цивилизованные игроки рынка из соседних азиатских стран, которые хотят успешно работать на территории нашей страны, как правило, не только получают свидетельство о госрегистрации, но и проводят клинические испытания в российских медучреждениях.

«Мы хотим, чтобы покупатели были уверены в том, что наши биодобавки помогают не только китайцам, но и русским, - говорит Линь ЧЖУН, директор компании «Взлетающий дракон», которая работает в России с 2001 года. - Мы всегда работали официально, никогда не прятались от контролирующих органов, у нас есть все необходимые документы. Сначала мы проводили клинические испытания в Москве, сейчас испытываем новую биодобавку во Владивостоке совместно с Медицинским объединением ДВО РАН».

Чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные деньги, использовать БАД нужно грамотно, после консультации с доктором, на регулярной основе, в рекомендованных дозировках. Тогда биодобавки станут для вашего организма настоящими кирпичиками здоровья.

Елена ЗАЙЦЕВА, «Журнал здоровья».