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Облегчить страдания язвенников помогут три правила
Весной у многих обостряются гастриты и язвы. «Облегчить страдания хронических больных можно, если следовать трем правилам: придерживаться строгой диеты, разумно чередовать труд и отдых, вовремя принимать нужные лекарства», - советует главный гастроэнтеролог Владивостока Валентина ЛОГИНОВА.
В идеале все язвенники весной и осенью должны находиться под постоянным наблюдением врача. Подлежат наблюдению также больные, страдающие гастритом с повышенной секреторной функцией желудка, поскольку это состояние может рассматриваться как предъязвенное.
Важную роль в развитии язвенной болезни играет особая бактерия - хеликобактер, которая способна выжить в соляной кислоте желудка, повредить слизистую оболочку и вызвать образование язвы. Носителями хеликобактера являются не менее 80% людей, но одни доживают с ним до старости без всякой язвы, а другие уже в юности приобретают хеликобактерный гастрит, который может перерасти в язвенную болезнь. Риск возрастает, когда у человека имеется предрасположенность к язвенной болезни и одновременно с этим нарушается баланс между факторами агрессии и защиты.
Как же подстраховать свой организм и не допустить развития язвы? Каждый человек может сделать то, что от него зависит: вести здоровый образ жизни, отказаться от курения, укреплять иммунитет, соблюдать предписанный режим питания и контролировать свой рацион.
ПРАВИЛА ПИТАНИЯ:
Страдающим желудочными недугами есть нужно часто - каждые 3-4 часа - но понемногу.
Нельзя есть слишком холодную или слишком горячую пищу: она должна быть комнатной температуры.
Чтобы не раздражать слизистую желудочно-кишечного тракта, всю пищу нужно употреблять только в сваренном виде или приготовленном на пару (жареное исключается).
При обострениях язвы допускаются только протертые блюда. Из мяса и рыбы готовят паровые суфле или пюре. Нежесткое и нежирное мясо разрешается в отварном виде, куском. Яйца только всмятку или в виде парового омлета. Из жиров - только сливочное несоленое масло (в бутербродах и блюдах), рафинированное растительное и оливковое масло в натуральном виде (при хорошей переносимости). Хлеб - пшеничный из муки высшего сорта вчерашней выпечки или подсушенный.
Из напитков предпочтительны: некрепкий чай с молоком или сливками, сладкие соки из фруктов и ягод, отвар шиповника, на ночь - кефир. Цельное молоко допускается только как добавка к блюдам при хорошей переносимости.
При частой изжоге исключите из рациона питания рафинированный сахар, варенье, заменив их медом и нерафинированным сахаром. Полезны минеральные воды, особенно щелочные.
При гастрите с пониженной кислотностью полезно принимать мед (1 ст. ложка на стакан теплой воды) перед едой. При нормальной кислотности его надо принимать за 40-50 минут до еды, при повышенной кислотности - за полтора часа до еды. Также при повышенной кислотности рекомендуется пить морковный сок, чай с кипреем.
Чтобы избавиться от икоты (она часто беспокоит страдающих гастритом), нужно пососать кусочек сахара, леденец, выпить не спеша 1/3 стакана воды с несколькими каплями уксуса.
НАДО ОГРАНИЧИТЬ:
сухофрукты;
перловую крупу;
картофель;
зеленый лук;
сметану.
НАДО ИСКЛЮЧИТЬ:
ржаной хлеб и любой свежий хлеб, изделия из сдобного и слоеного теста;
мясные, рыбные бульоны;
грибные и крепкие овощные отвары;
щи, борщ, окрошку;
жирные и жилистые сорта мяса и птицы (утка, гусь);
копчености;
закусочные консервы;
соленую, копченую рыбу;
нерафинированное растительное масло и сало;
острые сыры;
пшенную, ячневую, кукурузную крупу;
бобовые;
макароны;
грибы;
репу, редис; редьку;
огурцы;
щавель;
белокочанную капусту;
кислые сорта фруктов и ягод;
жирные и острые соусы;
горчицу;
перец;
хрен;
виноградный сок;
кофе;
квас;
газированные напитки.
Светлана СМИРНОВА, «Журнал здоровья».
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