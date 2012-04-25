Облегчить страдания язвенников помогут три правила

Весной у многих обостряются гастриты и язвы. «Облегчить страдания хронических больных можно, если следовать трем правилам: придерживаться строгой диеты, разумно чередовать труд и отдых, вовремя принимать нужные лекарства», - советует главный гастроэнтеролог Владивостока Валентина ЛОГИНОВА.

В идеале все язвенники весной и осенью должны находиться под постоянным наблюдением врача. Подлежат наблюдению также больные, страдающие гастритом с повышенной секреторной функцией желудка, поскольку это состояние может рассматриваться как предъязвенное.

Важную роль в развитии язвенной болезни играет особая бактерия - хеликобактер, которая способна выжить в соляной кислоте желудка, повредить слизистую оболочку и вызвать образование язвы. Носителями хеликобактера являются не менее 80% людей, но одни доживают с ним до старости без всякой язвы, а другие уже в юности приобретают хеликобактерный гастрит, который может перерасти в язвенную болезнь. Риск возрастает, когда у человека имеется предрасположенность к язвенной болезни и одновременно с этим нарушается баланс между факторами агрессии и защиты.

Как же подстраховать свой организм и не допустить развития язвы? Каждый человек может сделать то, что от него зависит: вести здоровый образ жизни, отказаться от курения, укреплять иммунитет, соблюдать предписанный режим питания и контролировать свой рацион.

ПРАВИЛА ПИТАНИЯ:

Страдающим желудочными недугами есть нужно часто - каждые 3-4 часа - но понемногу.

Нельзя есть слишком холодную или слишком горячую пищу: она должна быть комнатной температуры.

Чтобы не раздражать слизистую желудочно-кишечного тракта, всю пищу нужно употреблять только в сваренном виде или приготовленном на пару (жареное исключается).

При обострениях язвы допускаются только протертые блюда. Из мяса и рыбы готовят паровые суфле или пюре. Нежесткое и нежирное мясо разрешается в отварном виде, куском. Яйца только всмятку или в виде парового омлета. Из жиров - только сливочное несоленое масло (в бутербродах и блюдах), рафинированное растительное и оливковое масло в натуральном виде (при хорошей переносимости). Хлеб - пшеничный из муки высшего сорта вчерашней выпечки или подсушенный.

Из напитков предпочтительны: некрепкий чай с молоком или сливками, сладкие соки из фруктов и ягод, отвар шиповника, на ночь - кефир. Цельное молоко допускается только как добавка к блюдам при хорошей переносимости.

При частой изжоге исключите из рациона питания рафинированный сахар, варенье, заменив их медом и нерафинированным сахаром. Полезны минеральные воды, особенно щелочные.

При гастрите с пониженной кислотностью полезно принимать мед (1 ст. ложка на стакан теплой воды) перед едой. При нормальной кислотности его надо принимать за 40-50 минут до еды, при повышенной кислотности - за полтора часа до еды. Также при повышенной кислотности рекомендуется пить морковный сок, чай с кипреем.

Чтобы избавиться от икоты (она часто беспокоит страдающих гастритом), нужно пососать кусочек сахара, леденец, выпить не спеша 1/3 стакана воды с несколькими каплями уксуса.

НАДО ОГРАНИЧИТЬ:

сухофрукты;

перловую крупу;

картофель;

зеленый лук;

сметану.

НАДО ИСКЛЮЧИТЬ:

ржаной хлеб и любой свежий хлеб, изделия из сдобного и слоеного теста;

мясные, рыбные бульоны;

грибные и крепкие овощные отвары;

щи, борщ, окрошку;

жирные и жилистые сорта мяса и птицы (утка, гусь);

копчености;

закусочные консервы;

соленую, копченую рыбу;

нерафинированное растительное масло и сало;

острые сыры;

пшенную, ячневую, кукурузную крупу;

бобовые;

макароны;

грибы;

репу, редис; редьку;

огурцы;

щавель;

белокочанную капусту;

кислые сорта фруктов и ягод;

жирные и острые соусы;

горчицу;

перец;

хрен;

виноградный сок;

кофе;

квас;

газированные напитки.

Светлана СМИРНОВА, «Журнал здоровья».