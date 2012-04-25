Курение доведет до болезни Рейно

- В последнее время стал замечать, что после каждой выкуренной сигареты немеют пальцы рук. Почему так происходит? Это лечится? Мне 26 лет, курю с 14 лет.

На вопрос отвечает Татьяна АРДАЛЬЯНОВА, врач-ревматолог Владивостокской поликлиники № 7.

- Судя по описанию вашего состояния, у вас на фоне длительного курения развивается болезнь Рейно. Каждая выкуренная сигарета вызывает спазм сосудов, который сохраняется примерно в течение часа. Со временем в результате постоянного спазма стенки периферических сосудов становятся все менее эластичными, это приводит к тому, что спазм держится более длительное время…

В первую очередь, вам нужно пройти обследование сосудистой системы.

«Журнал здоровья».