Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке о здоровье поговорили на разных языках
На прошлой неделе во Владивостоке завершился юбилейный Х Дальневосточный медицинский конгресс «Человек и лекарство». Во Владивосток прибыли ученые, практикующие врачи, специалисты в области клинической фармакологии не только из регионов Дальнего Востока, но также из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Нижнего Новгорода, Челябинска, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Томска, Барнаула и других городов России. В мероприятии приняли участие и зарубежные специалисты из Южной Кореи, Канады, Швеции, Великобритании, Нидерландов.
За десять дней работы конгресса проведено было более 40 мероприятий – это научно-практические конференции, симпозиумы, дискуссии, школы для практикующих врачей, образовательные семинары и мастер-классы.
Предметом обсуждения стали самые острые вопросы здравоохранения, такие как диагностика и лечение онкозаболеваний, сердечно-сосудистые патологии и их осложнения, современные подходы к сохранению и восстановлению репродуктивного здоровья, новейшие технологии в хирургии, проблемы и перспективы использования антибиотиков, профессиональные заболевания и пр. Большое внимание было уделено вопросам лекарственного обеспечения, последним разработкам фармацевтической отрасли и минимизации рисков при лекарственной терапии.
Главная задача конгресса – повысить профессиональный уровень докторов и качество оказания медицинской помощи на Дальнем Востоке, ускорить внедрение современных технологий и научных достижений в практическую медицину. По словам Надежды КОНДРАШОВОЙ, ответственного секретаря конгресса, ежегодно мероприятие собирает порядка полутора тысяч участников.
Подробности читайте в следующем номере «ЗР».
Ирина ГОРДЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Перинатальный центр Приморья заинтересовал итальянцев
- Во Владивостоке растет количество томографов
- Курильщикам во Владивостоке предлагали обменять сигареты на гематоген (фото)
- Во Владивостоке завершился "Форум индустрии здравоохранения – Дальний Восток 2016"
- Министр здравоохранения России провела во Владивостоке встречу со своим корейским коллегой
- Перспективы импортозамещения лекарственных препаратов обсудили во Владивостоке
- Пациенты СПИД-Центра во Владивостоке хотят отказаться от лечения
- Во Владивостоке эксперты обсудили неинфекционную эпидемию XXI века
- Приморских йогов дождь не испугал
- Свободный порт Владивосток ждет еще более 100 резидентов в этом году
Новости раздела
- Перинатальный центр Приморья заинтересовал итальянцев
- 51-летняя жительница Приморья рискнула и сделала невозможное
- Стоматологическая клиника университета "Чосон" пригласила представителей медицинского туризма Владивостока
- Японцы намерены построить во Владивостоке амбулаторный реабилитационный центр
- Во Владивостоке растет количество томографов
- Во Владивостоке началась достройка важнейшего медицинского учреждения
- Во Владивостоке студенты создают оригинальные биопротезы верхних и нижних конечностей
- Во Владивостоке провели уникальные операции на сердце
- Курильщикам во Владивостоке предлагали обменять сигареты на гематоген (фото)
- Во Владивостоке завершился "Форум индустрии здравоохранения – Дальний Восток 2016"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела