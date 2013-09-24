Во Владивостоке о здоровье поговорили на разных языках

На прошлой неделе во Владивостоке завершился юбилейный Х Дальневосточный медицинский конгресс «Человек и лекарство». Во Владивосток прибыли ученые, практикующие врачи, специалисты в области клинической фармакологии не только из регионов Дальнего Востока, но также из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Нижнего Новгорода, Челябинска, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Томска, Барнаула и других городов России. В мероприятии приняли участие и зарубежные специалисты из Южной Кореи, Канады, Швеции, Великобритании, Нидерландов.

За десять дней работы конгресса проведено было более 40 мероприятий – это научно-практические конференции, симпозиумы, дискуссии, школы для практикующих врачей, образовательные семинары и мастер-классы.

Предметом обсуждения стали самые острые вопросы здравоохранения, такие как диагностика и лечение онкозаболеваний, сердечно-сосудистые патологии и их осложнения, современные подходы к сохранению и восстановлению репродуктивного здоровья, новейшие технологии в хирургии, проблемы и перспективы использования антибиотиков, профессиональные заболевания и пр. Большое внимание было уделено вопросам лекарственного обеспечения, последним разработкам фармацевтической отрасли и минимизации рисков при лекарственной терапии.

Главная задача конгресса – повысить профессиональный уровень докторов и качество оказания медицинской помощи на Дальнем Востоке, ускорить внедрение современных технологий и научных достижений в практическую медицину. По словам Надежды КОНДРАШОВОЙ, ответственного секретаря конгресса, ежегодно мероприятие собирает порядка полутора тысяч участников.

Подробности читайте в следующем номере «ЗР».

Ирина ГОРДЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.