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Стоматологи со всей России померяются силами во Владивостоке
26-27 сентября во Владивостоке впервые пройдет финал Всероссийского чемпионата стоматологического мастерства в номинации «Ортопедическая стоматология».
Состязания протезистов будут проводиться в рамках научно-практической конференции «Актуальные проблемы стоматологии» на базе стоматологический клиники Тихоокеанского медуниверситета. В финале чемпионата примут участие семь профессионалов высокого класса из различных городов России, отобранные авторитетным жюри в ходе заочного тура конкурса. Владивосток в финальном туре чемпионата представляет Бронислав СЕДЫХ, врач высшей категории Стоматологического центра «Аист». Общий стаж его трудовой деятельности – 32 года.
Елена ВОЛКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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