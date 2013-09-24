Стоматологи со всей России померяются силами во Владивостоке

26-27 сентября во Владивостоке впервые пройдет финал Всероссийского чемпионата стоматологического мастерства в номинации «Ортопедическая стоматология».

Состязания протезистов будут проводиться в рамках научно-практической конференции «Актуальные проблемы стоматологии» на базе стоматологический клиники Тихоокеанского медуниверситета. В финале чемпионата примут участие семь профессионалов высокого класса из различных городов России, отобранные авторитетным жюри в ходе заочного тура конкурса. Владивосток в финальном туре чемпионата представляет Бронислав СЕДЫХ, врач высшей категории Стоматологического центра «Аист». Общий стаж его трудовой деятельности – 32 года.

Елена ВОЛКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.