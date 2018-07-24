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В ТГМУ - за новыми знаниями

24 Июля 2018, 09:03 | Владивосток

Врач - это человек, профессия которого включает ответственность, гуманность, смелость, трудолюбие и много чего еще. До 1 января 2016 года медицинские работники повышали квалификацию один раз в пять лет, но с внедрением в России системы непрерывного медицинского образования медикам и фармацевтам необходимо набирать по двести пятьдесят баллов на протяжении всех пяти лет, пишет «Журнал Здоровья».

Самостоятельно разобраться с новыми формами обучения получается не всегда, да и времени не хватает. В Приморском крае с освоением новых знаний, в том числе в рамках Программы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы», специалистам помогают сотрудники Библиотечно-информационного центра ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Работа сотрудников Библиотечно-информационного центра университета заключается в консультировании, оказании помощи при регистрации на сайтах edu.rosminzdrav.ru и sovetnmo.ru, а также в информационной поддержке и сопровождении при работе с выбранными курсами и документами.

Библиотечно-информационный центр (БИЦ) - библиотека нового поколения, которая оснащена RFID-оборудованием и спроектирована по принципу открытого зонированного пространства и свободного доступа к информационно-библиотечным ресурсам. Помимо профильных газет, журналов и книг на бумажных носителях в БИЦ доступны актуальные ресурсы в области медицины, фармакологии, здравоохранения.

Здесь для студентов младших курсов имеются атласы, учебники по анатомии и физиологии, учебники по естественным наукам. Для студентов старших курсов, аспирантов, ординаторов - научная и практическая литература по всем областям медицины. Для практикующих категорий пользователей и преподавателей - специализированные атласы с большим количеством иллюстраций.

Электронные ресурсы представлены документами, включенными в полнотекстовые базы данных в удаленном и локальном доступах. Единый индивидуальный доступ к материалам осуществляется по кодам или паролям и логинам в любой точке земного шара с любого компьютера, где есть выход в Интернет.

Библиотечно-информационный центр университета содержит массу интернет-ресурсов, шесть из них являются электронными библиотечными системами (ЭБС): «Консультант студента», «Консультант врача», «Университетская библиотека online», BookUp, «Руконт» и «Лань». ЭБС одержит более четырехсот тысяч названий электронных изданий, доступных пользователям библиотеки как полноценные книги. Учебная литература при этом составляет более ста тысяч наименований, монографий, электронных журналов, справочных изданий и других материалов.

Дополнительные ресурсы - это еще десяток баз на русском и английском языках, в которые входят статьи и научные исследования, диссертации, авторефераты и монографии по всем направлениям медицинских знаний. Например, базы EBSCO, eLIBRARY.RU и ЦНБ (Центральная научная медицинская библиотека).

В рамках проекта национальной подписки с 2017 года университет имеет бесплатный доступ и возможность работы с международными базами цитирования Scopus и Web of Science. Книги на всех электронных ресурсах показаны в едином издательском формате, адаптированы для чтения с экрана и приспособлены для целей научного цитирования.

Для работы с информацией приморскому врачу необходимо зайти на официальный сайт ФГБОУ ВО «ТГМУ» Минздрава России, нажать на ссылку «библиотечно-информационный центр» и найти в списке, расположенном с правой стороны, ссылку «электронная библиотека». Далее нужно зарегистрироваться согласно пошаговой инструкции и подождать подтверждения заявки для получения кода доступа.

Но проще всего пройти процедуру регистрации в БИЦ ФГБОУ ВО «ТГМУ» Минздрава России, где выдается код и предоставляется консультация в индивидуальном порядке. С 1 января 2017 года помощь в стенах центра получили около полутора тысяч представителей медицинских организаций Приморского края: врачей и фармацевтов. Информацию о времени работы БИЦ можно узнать на сайте БИЦ или по телефону: 245-56-36.

Ирина МЕДВЕДЕВА, фото Юрия ТАНИЧА.

"Журнал Здоровья", № 4, июль, 2018 г.

Автор: Соб. инф.
Теги: врачи  диагностика  обучение  здоровье  приморье  медицина  профилактика  лечение  библиотека  госпрограмма  здравоохранение 



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