Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В ТГМУ - за новыми знаниями
Врач - это человек, профессия которого включает ответственность, гуманность, смелость, трудолюбие и много чего еще. До 1 января 2016 года медицинские работники повышали квалификацию один раз в пять лет, но с внедрением в России системы непрерывного медицинского образования медикам и фармацевтам необходимо набирать по двести пятьдесят баллов на протяжении всех пяти лет, пишет «Журнал Здоровья».
Самостоятельно разобраться с новыми формами обучения получается не всегда, да и времени не хватает. В Приморском крае с освоением новых знаний, в том числе в рамках Программы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013-2020 годы», специалистам помогают сотрудники Библиотечно-информационного центра ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Работа сотрудников Библиотечно-информационного центра университета заключается в консультировании, оказании помощи при регистрации на сайтах edu.rosminzdrav.ru и sovetnmo.ru, а также в информационной поддержке и сопровождении при работе с выбранными курсами и документами.
Библиотечно-информационный центр (БИЦ) - библиотека нового поколения, которая оснащена RFID-оборудованием и спроектирована по принципу открытого зонированного пространства и свободного доступа к информационно-библиотечным ресурсам. Помимо профильных газет, журналов и книг на бумажных носителях в БИЦ доступны актуальные ресурсы в области медицины, фармакологии, здравоохранения.
Здесь для студентов младших курсов имеются атласы, учебники по анатомии и физиологии, учебники по естественным наукам. Для студентов старших курсов, аспирантов, ординаторов - научная и практическая литература по всем областям медицины. Для практикующих категорий пользователей и преподавателей - специализированные атласы с большим количеством иллюстраций.
Электронные ресурсы представлены документами, включенными в полнотекстовые базы данных в удаленном и локальном доступах. Единый индивидуальный доступ к материалам осуществляется по кодам или паролям и логинам в любой точке земного шара с любого компьютера, где есть выход в Интернет.
Библиотечно-информационный центр университета содержит массу интернет-ресурсов, шесть из них являются электронными библиотечными системами (ЭБС): «Консультант студента», «Консультант врача», «Университетская библиотека online», BookUp, «Руконт» и «Лань». ЭБС одержит более четырехсот тысяч названий электронных изданий, доступных пользователям библиотеки как полноценные книги. Учебная литература при этом составляет более ста тысяч наименований, монографий, электронных журналов, справочных изданий и других материалов.
Дополнительные ресурсы - это еще десяток баз на русском и английском языках, в которые входят статьи и научные исследования, диссертации, авторефераты и монографии по всем направлениям медицинских знаний. Например, базы EBSCO, eLIBRARY.RU и ЦНБ (Центральная научная медицинская библиотека).
В рамках проекта национальной подписки с 2017 года университет имеет бесплатный доступ и возможность работы с международными базами цитирования Scopus и Web of Science. Книги на всех электронных ресурсах показаны в едином издательском формате, адаптированы для чтения с экрана и приспособлены для целей научного цитирования.
Для работы с информацией приморскому врачу необходимо зайти на официальный сайт ФГБОУ ВО «ТГМУ» Минздрава России, нажать на ссылку «библиотечно-информационный центр» и найти в списке, расположенном с правой стороны, ссылку «электронная библиотека». Далее нужно зарегистрироваться согласно пошаговой инструкции и подождать подтверждения заявки для получения кода доступа.
Но проще всего пройти процедуру регистрации в БИЦ ФГБОУ ВО «ТГМУ» Минздрава России, где выдается код и предоставляется консультация в индивидуальном порядке. С 1 января 2017 года помощь в стенах центра получили около полутора тысяч представителей медицинских организаций Приморского края: врачей и фармацевтов. Информацию о времени работы БИЦ можно узнать на сайте БИЦ или по телефону: 245-56-36.
Ирина МЕДВЕДЕВА, фото Юрия ТАНИЧА.
Новости тематики
Новости раздела
- В ТГМУ - за новыми знаниями
- Перинатальный центр Приморья заинтересовал итальянцев
- 51-летняя жительница Приморья рискнула и сделала невозможное
- Стоматологическая клиника университета "Чосон" пригласила представителей медицинского туризма Владивостока
- Японцы намерены построить во Владивостоке амбулаторный реабилитационный центр
- Во Владивостоке растет количество томографов
- Во Владивостоке началась достройка важнейшего медицинского учреждения
- Во Владивостоке студенты создают оригинальные биопротезы верхних и нижних конечностей
- Во Владивостоке провели уникальные операции на сердце
- Курильщикам во Владивостоке предлагали обменять сигареты на гематоген (фото)
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха